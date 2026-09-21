Inundación en Zapotlanejo deja 147 inmuebles afectados; continúan labores de apoyo y limpieza

. Las lluvias afectaron la comunidad.

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana provocaron el desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo, generando severas afectaciones en viviendas, comercios y vialidades del municipio. De acuerdo con el balance preliminar de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, 147 inmuebles resultaron afectados por la inundación.

Las autoridades informaron que entre los inmuebles dañados se encuentran 68 viviendas con afectaciones en menaje doméstico y 17 que presentan daños estructurales, principalmente en zonas cercanas al cauce del arroyo.

Como parte de las acciones de emergencia, alrededor de 100 personas fueron evacuadas de las áreas de mayor riesgo y trasladadas a dos refugios temporales habilitados para brindar atención a la población afectada.

La Unidad Estatal de Protección Civil instaló un Puesto de Comando para coordinar las labores de respuesta, evaluación de daños y apoyo a los damnificados, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Actualmente, brigadas integradas por más de 350 elementos y 69 vehículos continúan con trabajos de limpieza, extracción de agua, saneamiento de viviendas y desazolve de vialidades para restablecer las condiciones de seguridad en las colonias afectadas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que diversas dependencias estatales fueron desplegadas en el municipio y aseguró que las familias que perdieron parte de su patrimonio recibirán apoyo del DIF Jalisco y de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para la reposición de bienes dañados.

Asimismo, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, realiza evaluaciones técnicas para determinar las causas del desbordamiento y definir las obras necesarias que permitan prevenir futuras contingencias.

De manera paralela, autoridades estatales y municipales llevan a cabo un censo casa por casa para cuantificar los daños y establecer el tipo de apoyo que recibirán las familias afectadas. También fue habilitado un módulo de atención para quienes no se encontraban en sus hogares durante los recorridos de evaluación.

Vecinos de colonias como Bella Vista, La Cantera y El Plan señalaron que la fuerza del agua provocó pérdidas materiales importantes, al ingresar a viviendas y negocios, arrastrando muebles, electrodomésticos y mercancías. Algunos habitantes afirmaron que se trata de la segunda inundación grave que enfrentan en los últimos años.

Aunque la etapa inicial de evaluación ha concluido, las autoridades mantienen presencia permanente en Zapotlanejo para continuar con las labores de recuperación. Protección Civil precisó que las cifras de afectaciones podrían actualizarse conforme avancen los trabajos de inspección y atención en las zonas impactadas.