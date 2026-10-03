La SCJN se acerca a los estados para recoger quejas y propuestas a fin de mejorar el sistema de justicia

Al micrófono, Sergio Javier Molina, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial. La Casa de los Saberes Jurídicos registró cupo lleno.

Con el propósito de acercar la justicia a los ciudadanos, se realizó en la Casa de los Saberes Jurídicos de Guadalajara, una jornada de Diálogos por la Justicia Abierta, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la sesión acudieron decenas de jueces y magistrados estatales y federales, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos, así como litigantes y académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El salón estaba a cupo lleno.

Sergio Javier Molina Martínez, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial, resaltó la importancia de abrir las puertas de la SCJN y acercarse a los polos regionales como Guadalajara para recoger quejas, sugerencias y propuestas en esta nueva etapa que se abrió en el país, tras la Reforma Judicial.

“Bienvenidos para sentir como ha cambiado la justicia. No es casualidad que en esta tarde un poco calurosa estemos aquí presentes diversas organizaciones e instituciones de este precioso estado de Jalisco, porque no es casualidad tampoco que estemos aquí, a propósito de la gran Reforma Judicial realizada en México y que estemos platicando sobre la justicia”, expresó.

Karina López Regalado, directora de Atención y Participación Social de la SCJN, señaló que la Casa de los Saberes Jurídicos en Guadalajara “debe convertirse en un espacio permanente de escucha.

“La principal solicitud que hacemos desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los temas sociales tienen que estar considerados en la nueva Administración del Poder Judicial, algo que nos ha solicitado el ministro presidente Hugo Aguilar Ortíz”, dijo López Regalado.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido, destacó que hoy la justicia en México se acerca a los ciudadanos y les explica las decisiones y los fallos que toman los juzgadores. Para ello, a escala ha sido muy útil el canal de televisión abierta Justicia TV Jalisco en la frecuencia de 17.4.

“Eso nos lleva a redimensionar lo que hacemos día con día y entender que la cercanía con las personas, la sensibilidad y sobre todo, la apertura que debemos tener para dialogar en forma más sencilla, por supuesto con elocuencia, con técnica jurídica, pero que las personas quienes son los destinatarios de lo que decidimos, comprendan lo que hacemos como Poder Judicial”, expresó el magistrado Álvarez.

Los Diálogos por la Justicia Abierta - en esta segunda etapa- se van a realizar próximamente en Monterrey, Durango, Acapulco, Mérida y Tuxtla Gutiérrez.

El compromiso de la SCJN es escuchar las propuestas hechas durante la jornada y traducirlas en acciones para mejorar la impartición de justicia en Jalisco y en el país.

La jornada se dividió en siete mesas temáticas, entre ellas Justicia alternativa laboral, Uso jurídico de la IA (Inteligencia Artificial), Derecho a la salud (reparación integral) y Declaración de ausencia por desaparición.