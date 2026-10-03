Se han entregado 143 mil garrafones de agua de 20 litros en apoyo a colonias con problemas de agua turbia

Jesús Salazar, presidente de la Fundación Somos Manos Tapatías, señaló que tienen solicitudes de diversas colonias para llevar agua en garrafones.

Tras poco más de dos meses de que arrancó el programa de apoyo a las familias por la crisis hídrica, la Fundación Somos Manos Tapatías ha distribuido 247 pipas de agua potable y ha entregado 143 mil garrafones de 20 litros en diversas colonias de Guadalajara afectadas por el desabasto del servicio de agua.

En total, se calcula que se han beneficiado más de 51 mil familias, informó el presidente de la Fundación, Jesús Salazar Zazueta, quien agregó que la estrategia de apoyo se mantiene vigente y opera una planta purificadora en la colonia Rancho Nuevo y abrirá una segunda sede en la colonia Cuauuhtémoc.

La demanda de agua continúa en distintas zonas de la ciudad, dijo Salazar Zazueta, quien mencionó solicitudes de apoyo provenientes de Huentitán, Santa Cecilia, Oblatos, El Fresno, San Andrés, La Aurora y Tetlán Río Verde, entre otras colonias. “Hay colonias que han sufrido desabasto de agua hasta por más de una semana”, sostuvo.

El presidente de la Fundación dijo que el programa continuará mientras persista la necesidad y subrayó que la organización entrega el agua sin trámites burocráticos y sin solicitar datos personales. “Nosotros no pedimos credenciales de elector, nosotros no empadronamos, nosotros no les ponemos ningún color a lo que estamos haciendo ni entregando”, afirmó.

La segunda planta purificadora, ubicada en la calle El Cairo 879, en la colonia Cuauhtémoc, tendrá su producción destinada íntegramente a la donación de agua. De acuerdo con Salazar, el esquema contempla entregar cinco garrafones de 20 litros por familia a la semana.

Los reportes de agua con olor desagradable y color turbio continúan en algunas colonias, afirmó Salazar. Vecinos han referido posibles afectaciones gastrointestinales y en la piel, aunque aclaró que no es médico y que la fundación no ha establecido una relación clínica entre esos padecimientos y el agua. “Esto se puede convertir en un problema de salud”, advirtió.

Salazar Zazueta sostuvo que la respuesta ciudadana debe ser un llamado a las autoridades para atender de fondo el problema y no sólo paliar sus efectos y cuestionó que las autoridades prioricen intereses partidistas sobre las necesidades de la población. “Me gustaría mucho que los funcionarios respondieran a la sociedad, al superior interés de la sociedad civil y no a las políticas partidistas”, afirmó.

El presidente de Somos Manos Tapatíos señaló que el Ayuntamiento de Guadalajara intentó confundir a vecinos sobre quién proporciona el agua en la planta de Rancho Nuevo. Dijo que personal municipal acudió al lugar para revisar permisos y posteriormente intentó establecer un acuerdo para entregar agua desde esa instalación.