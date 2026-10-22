Capacitan a personal de Jalisco para reeducar a hombres generadores de violencia

. El Modelo Construyendo Relaciones (CORE), logró reducir la agresión física y las conductas violentas de los participantes.

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia de género y reducir la reincidencia en agresiones de pareja, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) puso en marcha una capacitación especializada para personal estatal y municipal en el Modelo Construyendo Relaciones (CORE).

La iniciativa se desarrolla en colaboración con las organizaciones Prosociedad y LAB-CO, con financiamiento del Fondo para la Innovación en el Desarrollo (FID), y está dirigida a personal de los DIF Municipales y de la propia SISEMH que participa en la atención de casos de violencia.

El Modelo CORE ofrece intervención terapéutica grupal a hombres de entre 18 y 65 años que enfrentan procesos legales por violencia de pareja y cuentan con suspensión condicional del proceso o participan en esquemas de justicia restaurativa. La metodología fue diseñada por Prosociedad a partir del modelo estadounidense ACTV, con un enfoque cognitivo-conductual y contextual que busca dotar a los participantes de herramientas para identificar riesgos, regular impulsos y resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

Entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, el modelo fue implementado de manera piloto en Guadalajara con 96 hombres canalizados por la Secretaría de Seguridad del Estado. Los resultados mostraron una disminución del 44 por ciento en agresiones físicas y una reducción del 25 por ciento en conductas violentas al concluir el proceso de intervención.

“Cuando una mujer sufre violencia, no solo se afecta su vida, también la de su familia y las personas que la rodean. En la Secretaría de Igualdad trabajamos bajo la visión de una transformación social y cultural, que nos permita construir nuevas formas de relacionarnos entre mujeres y hombres”, señaló la titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández.

La capacitación comenzó con un taller intensivo de 18 horas, programado del 20 al 22 de octubre, seguido por una fase teórica de 20 horas que se realizará del 26 al 30 del mismo mes. Posteriormente, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, se llevará a cabo un ciclo demostrativo guiado por facilitadores de Prosociedad.

En una tercera etapa, del 1 de febrero al 4 de junio de 2027, el personal capacitado impartirá directamente 21 sesiones grupales, con el propósito de ampliar la cobertura de este modelo de atención y fortalecer las capacidades institucionales para intervenir en casos de violencia.

La estrategia complementará el trabajo que realiza el Centro de Reflexión y Atención de Hombres hacia la Igualdad (CREATHI), donde hasta septiembre de 2026 participaron 361 hombres en procesos reeducativos, de los cuales 149 concluyeron satisfactoriamente su tratamiento. Del total de atenciones, 341 fueron derivadas por la vía judicial.

Con esta capacitación, la SISEMH busca fortalecer las herramientas del personal que atiende casos de violencia y promover cambios de conducta que contribuyan a construir relaciones más sanas, igualitarias y libres de violencia.