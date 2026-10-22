Continúan los mitos y leyendas narrados bajo el árbol de la Ex Hacienda de Oblatos

Historias bajo el árbol, en la Ex Hacienda de Oblatos

Las narraciones sobre brujas, duendes, aparecidos y otros seres sobrenaturales, como el famoso charro negro de Oblatos, han ido fluyendo con amplitud cada miércoles, en punto de las seis de la tarde, al lado de un viejo camichín, en donde según se dice, eran ahorcados como escarmiento, los peones que se portaban mal, cometían algún robo o no saldaban una deuda con el patrón; y ahora, cientos de años después, sus almas se manifiestan colgando de las ramas

Si tú sabes de relatos o mitos de casos paranormales y quieres contarlos, puedes participar en el proyecto “Historias bajo el árbol”, que tendrá su última sesión el próximo miércoles 28 de octubre en el centro cultural asentado en lo que fue el casco de la Ex Hacienda de Oblatos.

Historias bajo el árbol, en la Ex Hacienda de Oblatos

Flor Gricelda Valle Ramírez, supervisora de ese espacio cultural, informó que el proyecto ha sido muy bien recibido por gente que vive en las cercanías pero también que provienen de otros puntos de la Zona Metropolitana e incluso de otros estados, quienes se han inscrito para narrar sus historias y acudieron por decenas los miércoles 14 y 21 de este mes.

La funcionaria explicó que el proyecto busca generar un espacio de encuentro y convivencia comunitaria así como la recuperación y transmisión de leyendas y memorias de la comunidad de la Colonia Oblatos y sus inmediaciones.

Historias bajo el árbol en la Ex Hacienda de Oblatos

PARTICIPA O ACUDE A ESCUCHAR LOS RELATOS

Para asistir a exponer, o sólo a escuchar los relatos, y degustar una taza de café, puedes inscribirte en la última de las sesiones de manera gratuita; únicamente hay que llenar un formulario ya sea en un enlace por Internet o de manera presencial en formato físico disponible en la oficina del Centro Cultural Ex Hacienda de Oblatos.

QUÉ: Historias bajo el árbol

CUÁNDO: Miércoles 28 de octubre, de las 18:00 a las 20:30 horas.

DÓNDE: Calle San Pedro 2919-A, entre Avenida Artesanos y Plutarco Elías Calles, Colonia Oblatos.

TELÉFONO: 33 16 57 84 23

ENLACE PARA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmTdNDyOPk-vBPV52-QXth4nE8YCCcV2ttiKYuRzDZySVmw/viewform

Ex Hacienda de Oblatos

SOBRE LA EX HACIENDA DE OBLATOS

La Hacienda de Oblatos jugó un relevante papel en la conformación de Guadalajara y como vestigios de ella prevalecen el casco de la hacienda –rescatado en el 2003 por el Ayuntamiento de Guadalajara- y las ruinas de lo que fue un molino de trigo, situado en un barranco del cruce de José María Iglesias y Plutarco Elías Calles.

Molino de Trigo de la Hacienda de Oblatos. FOTO: Lino González Corona

¿DE DÓNDE PROVIENE EL NOMBRE DE OBLATOS?

Proviene de la Orden de Los Oblatos del Salvador, fundadores de la hacienda a inicios del Siglo XVIII. El nombre de la congregación, a su vez, deriva de oblación u ofrenda a Dios.

Debido a que la hacienda fue morada de frailes, capataces y ricos hacendados, se han forjado mitos y leyendas que incluyen apariciones fantasmales de monjes, charros y catrines.