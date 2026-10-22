Distribuye Tlaquepaque 5.6 millones de litros de agua ante desabasto por tandeos

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha distribuido más de 5.6 millones de litros de agua a 28 mil 296 hogares afectados por el desabasto en más de 220 colonias, derivado de los tandeos implementados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

A nueve días de iniciado el operativo municipal, el abastecimiento se ha realizado mediante 565 viajes de pipas. Además, el municipio cuenta con 60 cisternas instaladas en puntos estratégicos, a las que se da mantenimiento permanente para procurar la calidad del agua.

La estrategia involucra a las áreas de Protección Civil, Agua Potable, y Parques y Jardines, que coordinan las acciones para atender las solicitudes de las familias y reducir las afectaciones por la interrupción del servicio.

El agua distribuida proviene de los 22 pozos ubicados en el municipio, de acuerdo con la información del gobierno local. Durante los primeros nueve días del operativo, también se dio atención a 405 peticiones ciudadanas relacionadas con la falta de suministro.

Tlaquepaque entrega agua ante tandeos (Gobierno Tlaquepaque)

Dónde encontrar las cisternas y cómo solicitar una pipa

Para facilitar el acceso al agua, el Ayuntamiento habilitó un mapa interactivo con la ubicación de las 60 cisternas instaladas en distintas colonias.

El mapa puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1RDUyGrhgZPHMVaRZDfdnN0RZvI8HL6U&usp=sharing

Las familias que necesiten solicitar el servicio gratuito de una pipa municipal pueden hacerlo mediante TlaqueChat, a través de WhatsApp, en el número 33 2805 8171.

El operativo busca atender las necesidades de abastecimiento en las zonas afectadas mientras continúan los tandeos del SIAPA.