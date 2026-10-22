Gana Tlajomulco premio nacional por buenas prácticas municipales

Tlajomulco obtuvo el primer lugar en la segunda edición del Premio Nacional de Buenas Prácticas Municipales de Incidencia en el Control de la Corrupción 2026, por un procedimiento para verificar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas y exservidoras públicas del municipio.

La práctica fue postulada por la Contraloría Municipal, encabezada por Jorge Tafoya, y recibió el reconocimiento en la categoría dirigida a gobiernos municipales, sus dependencias, entidades auxiliares y organismos públicos descentralizados.

La ceremonia se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, en el marco del XIV Congreso de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM). En esta edición se recibieron 22 postulaciones: 18 de gobiernos municipales y cuatro de integrantes de la sociedad civil organizada y particulares.

El procedimiento reconocido busca revisar los cambios en el patrimonio de quienes trabajan o han trabajado en el servicio público municipal, como una herramienta de vigilancia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de la función pública.

Durante el acto, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, atribuyó el reconocimiento al trabajo del equipo de la Contraloría y señaló que debe servir como incentivo para mantener las acciones relacionadas con el manejo responsable de los recursos públicos.

“Estoy muy orgulloso del extraordinario equipo que pudimos conformar, desde el jefe de Gabinete, Jorge Becerra, hasta nuestro contralor, Jorge Tafoya, que en realidad él con su equipo son los galardonados”, expresó.

El alcalde también hizo referencia al crecimiento poblacional que ha experimentado Tlajomulco durante las últimas dos décadas y a los desafíos que representa para la administración municipal, entre ellos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevenir conductas indebidas en el servicio público.

El reconocimiento distingue el procedimiento técnico presentado por la Contraloría Municipal como una práctica de control de la evolución patrimonial de funcionarios y exfuncionarios, aunque el premio, por sí mismo, no implica una evaluación integral de todas las áreas de la administración municipal.