Guadalajara obtiene premio nacional por su estrategia de limpieza

Guadalajara fue reconocida con el primer lugar del Premio Nacional de Buenas Prácticas Municipales de Incidencia en el Control de la Corrupción 2026, gracias a la estrategia Limpia Guadalajara, que alcanzó la puntuación máxima de 33 puntos en la evaluación del certamen.

El reconocimiento corresponde a la segunda edición del premio, en la que participaron 18 gobiernos municipales. La propuesta tapatía obtuvo las calificaciones más altas en todas las categorías evaluadas, a partir de un modelo integral que contempla la remunicipalización del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos mediante el Organismo Público Descentralizado (OPD) GDLimpia.

La estrategia, impulsada por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, busca fortalecer la operación del servicio público, mejorar los mecanismos de supervisión y reducir los riesgos administrativos. En 2025, Limpia Guadalajara ya había recibido un reconocimiento nacional por su eficiencia e innovación.

Uno de los aspectos considerados para otorgar el premio fue la capacidad del municipio para identificar los desafíos de la implementación, documentar los resultados y exponer los aprendizajes, beneficios y oportunidades de mejora. También se evaluó la solidez del diagnóstico que sustenta el proyecto y su contribución a una gestión municipal más eficiente.

Como parte de estas acciones, GDLimpia estableció un reglamento interno y lineamientos para regular las labores de conductores y auxiliares, así como el uso de la estación de transferencia. Además, instaló equipos de telemetría y geolocalización en los camiones recolectores, herramientas que permiten monitorear los recorridos y reforzar la supervisión de las unidades.

El director del organismo, Julián Cerda, destacó que los cambios también buscan reconocer la labor del personal que participa diariamente en la limpieza de la ciudad.

“Esos números tienen rostro: el de choferes, auxiliares, supervisores de campo y trabajadores de la estación de transferencia, a quienes dignificamos. Antes eran llamados los de la basura, hoy con mucho orgullo los llaman los de la limpieza”, expresó.

Cerda también señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nueve de cada diez personas en Guadalajara están satisfechas con el servicio público de recolección de residuos.

Actualmente, GDLimpia opera 185 rutas diarias y reporta una eficiencia de 97 por ciento, cifras que el municipio presenta como parte de los resultados de su modelo de gestión.