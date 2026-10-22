Organizaciones civiles crean Frente Común contra las Plantas de Ciclo Combinado en Jalisco

El encuentro "Jalisco con agua y libre de gas", se realizó en el ITESO.

Organizaciones sociales, colectivos estudiantiles y grupos ambientalistas anunciaron la creación de un Frente Común contra los Proyectos de Centrales de Ciclo Combinado, que se quieren construir en Jalisco.

Existen proyectos para instalar ese tipo de centrales que generan energía para parques industriales en los municipios de Juanacatlán, Acatlán de Juárez, Tala y Zacoalco y junto a la laguna de Atotonilco, lo que afectaría el abasto de agua.

El pronunciamiento fue leído por Pablo Montaño, integrante de Conexiones Climáticas, durante el conversatorio “Jalisco con agua y libre de gas”, realizado en el ITESO.

“Desde distintas comunidades afectadas y amenazadas por proyectos de industrialización, despojo y contaminación del agua, así como desde las organizaciones de la sociedad civil y colectivos estudiantiles en Jalisco, queremos anunciar un Frente Común contra los Proyectos de Gas, que se están imponiendo en nuestro estado. Estos ptoyectos representan la continuación de un plan que deliberadamente destruye, envenena y mata en beneficio de interees económicos, en su mayoría extranjeros”, explicó quien fungió como moderador del foro.

Los proyectos para contar con centrales de ciclo combinado en Jalisco pueden agravar el acaparamiento de agua en Guadalajara, dijo a su vez, Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida AC.

Las centrales de ciclo combinado lo que buscan es garantizar energía a los centros de datos y a los parques industriales. Sin embargo, tienen un impacto serio en los ecosistemas y requieren mucha agua.

El proyecto que se instalaría en Acatlán de Juárez por parte del gobierno federal y tiene el aval del gobierno de Jalisco, afectaría directamente a la laguna de Atotonilco, situada en los municipios de Villa Corona y Zacoalco.

“Este proyecto que se pretende instalar aquí no es casualidad que esté ubicado dentro de un parque industrial, que es el Centro Logístico Jalisco, como a un lado de la laguna de Atotonilco. A los ‘genios’ se les ocurrió instalar una termoeléctrica junto a un sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional. No es casualidad, no es que no no la hayan visto, es que vienen por el agua”, advirtió Carmona.

Carla Flores Lot, investigadora de la organización ambientalista CartoCrítica, habló de las afectaciones a la salud y a los alimentos que generan las plantas termoeléctricas en el mundo.

“En Seul, se encontró que estas particulas suspendidas chiquítitas -que además atraviesan los tejidos de muchos órganos y de los sistemas respiratorios- han aumentado en un 40%, atribuible a plantas termoeléctricas. Otro de los hallazgos, fue en Irán, donde encontraron que en el brócoli, la coliflor y ese tipo de plantas, alteraciones morfológicas en el polen y en la tasa de fertilidad y además muchos compuestos quimicos que se llaman flavonoides, que es una sustancia que generan las plantas cuando se encuentran en una situación de mucha toxicidad”, explicó la especialista.

Los activistas y especialistas señalan que la planta que busca instalarse en Acatlán de Juárez, agravaría el acaparamiento de agua, lo que terminaría afectando al Área Metropolitana de Guadalajara.

También participó en el encuentro, Lorena García, investigadora de la UNAM y profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien ha documentado el impacto ambiental de los centros de datos y el uso de agua para esos sitios. En Querétaro hay 24 centros de datos.

Otro de los ponentes fue Pablo Ramírez, integrante de Conexiones Climáticas, especialista en energía y cambio climático.