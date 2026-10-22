Refuerzan combate al dengue ante almacenamiento de agua por tandeos

. Mosquito Aedes aegypti.

Ante los problemas de abasto y los tandeos de agua registrados en diversas colonias de Jalisco, la Secretaría de Salud reforzó las acciones preventivas contra el dengue mediante la ampliación de brigadas que realizan visitas domiciliarias para supervisar el almacenamiento de agua y evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población, especialmente a las familias que deben almacenar agua debido a cortes temporales en el suministro, para mantener todos los recipientes completamente tapados, sin importar su tamaño o si se encuentran dentro o fuera de la vivienda.

La estrategia busca reducir los riesgos de proliferación del mosquito Aedes aegypti en los hogares, donde el almacenamiento de agua se ha convertido en una práctica frecuente ante la interrupción del servicio. La revisión constante de depósitos y contenedores es considerada una de las medidas más efectivas para interrumpir el ciclo de reproducción del insecto.

Como parte de estas acciones preventivas, la Secretaría de Salud también implementará un operativo especial en los cementerios de la entidad con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos. En estos espacios, los floreros y recipientes que permanecen con agua representan puntos potenciales para el desarrollo de larvas.

Para disminuir este riesgo, personal de salud aplicará Vectobac, un larvicida biológico a base de BTI, en los depósitos de agua ubicados en las tumbas. El producto está diseñado para impedir el desarrollo de las larvas del mosquito sin afectar otras especies.

La intervención en los panteones complementará las visitas domiciliarias y busca cubrir los principales puntos donde puede acumularse agua estancada, con el objetivo de prevenir casos de dengue durante una temporada en la que aumenta la afluencia de personas a los camposantos y se incrementa el uso de recipientes con agua en las tumbas.