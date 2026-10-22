Reporta DIF Zapopan 36 adopciones y el regreso de 293 menores con sus familias

La restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, la atención a mujeres víctimas de violencia y los servicios para personas mayores forman parte de los resultados presentados por el Sistema DIF Zapopan en su Quinto Informe de Actividades.

Entre las cifras destacadas por el organismo se encuentra el regreso de 293 niñas, niños y adolescentes a sus núcleos familiares, así como la concreción de 36 procesos de adopción, mediante acciones enfocadas en procurar entornos seguros y mejores condiciones de desarrollo.

Durante el informe, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, sostuvo que los resultados deben medirse también por el impacto que tienen en la vida de las personas.

“Hoy escuchamos muchos resultados, programas y acciones. Y por supuesto que los números son importantes, pero para mí hay algo todavía más importante: detrás de cada cifra hay una historia, hay una mamá que recibió apoyo cuando más lo necesitaba, una niña que encontró una oportunidad, una persona con discapacidad que recibió atención o un adulto mayor que dejó de sentirse solo”, expresó.

Por su parte, Michelle Greicha Frangie, presidenta del Patronato del DIF Zapopan, planteó que el informe debía centrarse en las experiencias de quienes reciben los servicios del organismo.

“Esta vez le vamos a poner cara a los números y vamos a contar historias, en lugar de contar estadísticas o presentar números. Hoy les vamos a platicar lo que nuestros ojos ven todos los días, aquello que nos ha hecho recuperar la esperanza y entender perfectamente por qué amamos lo que hacemos”.

Atención a la infancia, salud mental e inclusión

En materia de salud mental, el DIF Zapopan reportó 14 mil 324 sesiones de atención psicológica y psicoterapéutica. Además, su Red de Ludotecas recibió a 9 mil 535 niñas, niños y adolescentes en espacios gratuitos para la convivencia y el desarrollo de la creatividad.

A través de sus 13 centros de atención infantil Nido y el Nido CISZ, el organismo brindó atención integral a 955 niñas y niños. También amplió los servicios para personas con autismo mediante la operación de un segundo centro.

Otro de los programas señalados fue Dame Chance, que acompaña a jóvenes que egresan de instituciones durante su transición a la vida adulta, con capacitación y vinculación laboral.

En el ámbito educativo, UniDIF, la universidad del sistema municipal, cuenta con 69 personas que cursan una licenciatura o maestría. A ello se suman 85 personas que concluyeron la preparatoria mediante la colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco y otras 42 que estudian el bachillerato en línea.

Servicios para mujeres y personas mayores

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar brindó acompañamiento a más de 100 mujeres. Por su parte, el programa Mujer Avanza entregó 35 kits de cocina para impulsar el emprendimiento, en coordinación con la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas.

En cuanto a la atención de personas mayores, el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), que cumplió 20 años de servicio, incorporó a mil 316 nuevas personas usuarias y otorgó más de 30 mil servicios relacionados con salud, alimentación, transporte, actividades y protección de derechos.

En colaboración con el Centro Oftalmológico San Ángel y el Hospital San Javier, se realizaron mil 30 consultas oftalmológicas, de las cuales 233 derivaron en cirugías de cataratas.

Apoyos alimentarios y colaboración con organizaciones

Los programas alimentarios del DIF Zapopan benefician a casi 20 mil personas mediante la entrega de despensas y orientación alimentaria. El organismo también reportó acciones conjuntas con albergues, casas hogar y organizaciones de la sociedad civil para mejorar instalaciones, equipamiento y condiciones de atención.

Durante el periodo informado se firmaron 30 convenios de colaboración para ampliar los servicios y las posibilidades de vinculación. Entre las iniciativas de innovación se encuentra SofIA, un chatbot desarrollado junto con la Comisaría de Zapopan y la Dirección de Planeación, que ofrece información las 24 horas sobre trámites, servicios, requisitos y ubicaciones.

Además, la iniciativa El Poder del Servicio llegó a 20 preparatorias, universidades y organismos, con un alcance superior a dos mil personas. El proyecto también incluye un podcast para visibilizar el trabajo de asociaciones, fundaciones y personas involucradas en causas sociales.

Martha Moragrega Lázaro, presidenta del Voluntariado DIF Zapopan, reconoció la participación de colaboradores, empresas y donantes durante estos cinco años.

“Ya han pasado cinco años, en los que hemos estado trabajando sin descanso, día con día, desde el voluntariado y la gran familia que es DIF Zapopan. En este tiempo hemos procurado importantes donativos y también hemos construido puentes”.

Por su parte, Maye Villa, presidenta del Sistema DIF Jalisco, destacó la importancia de conocer las condiciones que enfrentan las familias y del trabajo de quienes se dedican al servicio social.

“Aquí tuve la oportunidad de conocer mucho más de cerca las distintas realidades que viven las familias, de escuchar historias que dejan huella y de comprender que siempre existen más maneras de cambiar la vida de alguien”.

El informe reunió resultados de programas dirigidos a distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la atención de personas mayores, así como acciones de acompañamiento, educación, salud y asistencia alimentaria.