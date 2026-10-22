Se deslindan coordinador y secretario de seguridad por abusos en manifestación del 11 de octubre

Juan Pablo Hernández y Roberto Alarcón

El coordinador del Gabinete Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, negaron en forma categórica, haber sido ellos quienes en la manifestación por el agua sucia del 11 de octubre, dieron la orden de reprimir a los participantes en la protesta, mediante el uso de la fuerza y el lanzamiento de gas lacrimógeno y de chorros de agua a presión.

En cambio, el secretario de Seguridad detalló que hay dos mandos medios y uno de mayor jerarquía en la Policía Estatal que están bajo investigación, como parte de los 17 elementos separados de sus funciones, por abusos en dicha manifestación en las inmediaciones de Casa Jalisco.

En la rueda de prensa de los jueves, ambos funcionarios estatales, responsables de la seguridad del estado, omitieron explicar quién dio la orden de lanzar el agua en contra de los manifestantes, ni quién pidió que los bomberos se presentaran y participaran en dicha acción.

LOS DEJAN LIBRES LUEGO DE QUEMAR PUERTA DE EDIFICIO HISTÓRICO

Los cinco hombres detenidos por su presunta participación en los disturbios ocurridos del domingo 18 de octubre en el Centro de Guadalajara fueron vinculados a proceso por el delito de daño en las cosas, pero el juez de control decretó que sigan su procedimiento en libertad, por lo que abandonaron la prisión de Puente Grande.

Se trata de Raúl “N”, Christopher Antonio “N” Yovani Rubén “N”, Héctor Dante “N” y Pablo Emmanuel “N”, quienes fueron detenidos tras de que se les detectó huyendo en una camioneta de la que inicialmente se dijo que era robada, pero después las mismas autoridades estatales desmintieron que el vehículo tuviera reporte de hurto.

Los cinco deberán presentarse ante la autoridad cada 15 días, durante seis meses, y abstenerse de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos.

Ellos fueron arrestados la tarde del domingo 18, en el cruce de Hidalgo y Calzada Independencia mediante un rastreo del C5 en el que se había detectado que incendiaron la puerta de la sede del Poder Judicial, situada a un costado del Teatro Degollado.

Aparte de daño en las cosas, se les imputó el delito de desobediencia o resistencia de particulares, sin embargo el juez consideró que no existían elementos suficientes para establecer la probable comisión del segundo de esos ilícitos.