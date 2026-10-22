Se reúne Vero Delgadillo con el Fideicomiso de Turismo de la ZMG para fortalecer la promoción de la ciudad

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, destacó que la estancia promedio de los visitantes en Guadalajara pasó de 1.6 a 2 noches, mientras que las interacciones digitales relacionadas con la oferta turística aumentaron de 4.7 millones a 8.2 millones durante 2026.

Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de la ZMG

Durante una reunión con el Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la alcaldesa señaló que la promoción de la ciudad es una prioridad para ampliar su presencia en los ámbitos nacional e internacional, así como para generar nuevas experiencias que motiven a los visitantes a permanecer más tiempo.

“Nos habíamos trazado la meta de avanzar una noche más de hospedaje de Guadalajara cuando nosotros comenzamos el gobierno. La media era de 1.6 noches de estancia promedio de esta ciudad, ahora y gracias a los esfuerzos de todos los que estamos aquí, esa media va en 2.0 noches”, señaló Delgadillo.

La estrategia contempla vincular distintos segmentos, como el turismo de negocios, exposiciones, gastronomía, atención médica y actividades religiosas, con el propósito de ampliar las opciones para quienes llegan a la capital jalisciense.

Entre las acciones de promoción destacan eventos como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, GDLUZ, las celebraciones de Día de Muertos y el festival navideño Ilusionante, además de actividades culturales gratuitas que contribuyen a la oferta del Centro Histórico.

Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de la ZMG

El municipio también impulsa herramientas digitales para consultar, comprar y reservar servicios turísticos, así como recorridos por barrios tradicionales, museos y otros atractivos de la ciudad. A ello se suma el Distintivo C, orientado a mejorar la calidad de la atención y los servicios que ofrecen las empresas del sector.