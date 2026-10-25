Asigna PRI Jalisco nuevas delegaciones en Vallarta rumbo a 2027

El PRI Jalisco designó nuevas responsabilidades políticas a Javier Degollado, expresidente municipal de Chapala, y Erika González, como parte de la reorganización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigente estatal del partido, Laura Haro Ramírez, encabezó en Puerto Vallarta el cierre de las jornadas de toma de protesta de las Defensoras y los Defensores de Jalisco, donde anunció que Degollado asumirá como delegado municipal y González como delegada del Distrito 5.

Ambos tendrán la tarea de fortalecer la estructura priista, incorporar liderazgos y mantener presencia en colonias y comunidades, de acuerdo con la dirigencia estatal.

Durante el encuentro, Haro afirmó que el partido busca recuperar espacios de representación y gobierno mediante el trabajo territorial y la apertura a nuevos perfiles. También cuestionó el desempeño de los gobiernos actuales en seguridad, salud, servicios públicos y desarrollo urbano.

Sobre Puerto Vallarta, señaló los problemas que enfrenta el municipio y llamó a construir propuestas que respondan a las necesidades de sus habitantes.

En materia de alianzas electorales, la presidenta estatal del PRI sostuvo que, hasta el 24 de octubre, no existe una coalición definida en Jalisco. Sin embargo, indicó que el partido mantiene abiertas las posibilidades de diálogo con otras fuerzas políticas y se prepara para competir en los 125 municipios del estado.

Tras concluir las jornadas en el Distrito 5, el PRI continuará con sus trabajos de organización municipal y distrital de cara al proceso electoral de 2027.