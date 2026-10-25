Carlos Arias Madrid asume la Secretaría General de Gobierno de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aceptó con efectos inmediatos la renuncia de Salvador Zamora Zamora como secretario general de Gobierno y designó en su lugar a Carlos Arias Madrid, quien asumirá la responsabilidad de fortalecer el diálogo político y la coordinación institucional en la entidad.

Como parte de sus encomiendas, el mandatario estatal pidió al nuevo titular fortalecer la comunicación con los poderes públicos y los actores políticos de Jalisco, además de mantener el enlace con los sectores económicos y sociales.

Arias Madrid llega a la dependencia con experiencia en los ámbitos jurídico, legislativo, judicial y de la administración pública, en los que acumula más de 25 años de trayectoria. Su formación y experiencia en mediación, negociación y manejo de crisis forman parte del perfil con el que se incorpora a una de las áreas clave para la gobernabilidad estatal.

Experiencia en los ámbitos público y jurídico

El nuevo secretario general de Gobierno es abogado y cuenta con tres maestrías en Derecho Público, Derecho Electoral y Derecho de la Empresa, así como especialidades en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Derecho Procesal.

En su trayectoria profesional destaca su paso por el Senado de la República, donde se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Reforma del Estado. En Jalisco, ocupó cargos directivos en el Consejo de la Judicatura, vinculados con la administración, supervisión y disciplina judicial.

También tuvo responsabilidades en los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, además de ejercer la abogacía de manera independiente durante casi nueve años.

Desde diciembre de 2025, Arias Madrid encabezaba el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, organismo desde el cual impulsó acciones de modernización administrativa y fortalecimiento institucional.

Su llegada a la Secretaría General de Gobierno representa un cambio en la conducción de la dependencia responsable de la política interior del estado, con el encargo de mantener la interlocución entre las instituciones públicas y los distintos sectores de la sociedad jalisciense.