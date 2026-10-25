Clausuran pozo en Tlaquepaque por vender agua sin acreditar permisos

Un pozo artesanal utilizado para llenar pipas y comercializar agua fue clausurado por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque en la colonia Las Juntas, luego de que su propietario no acreditara contar con los permisos correspondientes para realizar esa actividad.

La intervención ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 13:00 horas, en un inmueble de la calle Mojonera, tras un reporte ciudadano sobre la entrada y salida de pipas cargadas con agua.

De acuerdo con el secretario de Gobernanza municipal, Lenin Torres Mondragón, personal de la Subdirección de Inspección Ambiental acudió al sitio y encontró un pozo artesanal equipado con mangueras y tubería para abastecer los vehículos.

Pozo clausurado en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Durante la inspección, los funcionarios solicitaron al propietario la documentación que autorizara la extracción y comercialización del agua. Según el reporte municipal, el hombre manifestó no contar con los documentos ni permisos requeridos.

Ante la falta de acreditación, el personal levantó las actas correspondientes y colocó sellos de clausura tanto en el pozo como en el acceso principal del inmueble, con la intención de impedir que continuara la extracción de agua en esas condiciones.

Torres Mondragón indicó que las actuaciones quedaron documentadas para dar seguimiento al caso conforme a las disposiciones legales aplicables.

El Ayuntamiento señaló que la intervención derivó de una denuncia ciudadana y forma parte de las inspecciones para verificar que las actividades relacionadas con el aprovechamiento del agua cuenten con las autorizaciones correspondientes.