Buscadoras denuncian falta de insumos médicos tras ataque de abejas en Sinaloa

Durante una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Cubiri de Pórtelas, Sinaloa, un operador de maquinaria y una integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y Sinaloa fueron atacados por un enjambre de abejas, informó Ceci Flores, coordinadora del grupo, a través de una publicación en redes sociales.

Flores reconoció la intervención de un elemento de la Secretaría de Marina, quien auxilió al operador de maquinaria y lo trasladó para que recibiera atención médica.

Sin embargo, denunció que, al llegar al hospital del IMSS-Bienestar en Sinaloa de Leyva, en lugar de priorizar la atención de emergencia, el personal comenzó a hacerles preguntas. También señaló la falta de medicamentos e insumos básicos, por lo que tuvieron que comprar los materiales necesarios para atender a sus compañeros.

“¡Ni siquiera había solución salina!”, expresó la activista en su publicación, en la que cuestionó que las familias buscadoras deban enfrentar carencias en los servicios de salud mientras realizan labores para localizar a sus seres queridos desaparecidos.

Ante esta situación, exigió atención médica inmediata y digna, así como el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos en los hospitales públicos.

“La vida y la salud no pueden esperar ni depender de que las familias tengan dinero para comprar lo que un hospital debería tener disponible”, señaló Flores.

Hasta el momento, la información difundida por la coordinadora no precisa el estado de salud de las dos personas afectadas ni ofrece detalles adicionales sobre la atención médica que recibieron.