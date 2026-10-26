Desazolvan Las Pintas para retirar sedimentos y mejorar la calidad del agua

Retirar los sedimentos acumulados en canales, recuperar la capacidad de almacenamiento y mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica son parte de los trabajos de desazolve que se realizan en la presa Las Pintas, en San Pedro Tlaquepaque, como parte de las acciones para atender las condiciones del Sistema Antiguo de Abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La intervención cuenta con un presupuesto de 100 millones de pesos y contempla retirar aproximadamente 262 mil 368 metros cúbicos de azolve, además de trabajar en la rehabilitación de infraestructura sanitaria para reducir las fuentes de contaminación.

Las labores se concentran en cuatro puntos: el canal de llegada, el canal de llamada, la zona de bombeo y una parte del vaso de la presa. En estos espacios se busca retirar los materiales acumulados que afectan las condiciones hidráulicas y operativas del sistema.

De acuerdo con el reporte con corte al 25 de octubre, se habían retirado más de 5 mil metros cúbicos de material. Para avanzar en las tareas se dispone de cuatro excavadoras de brazo largo y 31 camiones de volteo, con maquinaria de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y equipo adicional.

El operativo incluye la carga y el traslado del material extraído a sitios de disposición, así como la construcción de obras de protección y caminos necesarios para las maniobras. También se prevé el desazolve total de los canales de llegada y de llamada, además de la zona de bombeo, mientras que en el vaso de la presa se realizará una intervención parcial que incluye una sangría perimetral.

Sin embargo, retirar los sedimentos no es la única medida contemplada. Las autoridades estatales también buscan atender las condiciones de la infraestructura sanitaria que pueden contribuir a la contaminación del sistema.

Luis Enrique Barboza Niño, director general de la CEA, señaló que los trabajos deben complementarse con la rehabilitación de colectores para evitar nuevas fuentes de contaminación y mejorar el traslado de las aguas residuales hacia su tratamiento.

Una segunda línea de acción contempla intervenir los colectores Nororiente y Suroriente, ubicados en la zona de influencia de El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. El objetivo es recuperar su capacidad para conducir las aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado.

Con estas obras se busca reducir la acumulación de aguas residuales en puntos críticos y disminuir los riesgos de contaminación, al tiempo que se recupera infraestructura existente.

En la estrategia participan la CEA, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

La intervención combina así la limpieza de la presa con trabajos en la red sanitaria que la rodea. El propósito es mejorar las condiciones de operación del sistema y contribuir a la calidad del agua que reciben las familias del Área Metropolitana de Guadalajara.