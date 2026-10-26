Entrega Zapopan banderas e instrumentos a 35 escuelas públicas

El Gobierno de Zapopan entregó banderas nacionales e instrumentos para bandas de guerra a 35 escuelas públicas de educación básica, con el objetivo de fortalecer la formación cívica, promover el respeto a los símbolos patrios y fomentar la identidad nacional entre niñas y niños.

A través de la Dirección de Educación Municipal, el Ayuntamiento distribuyó banderas a 20 instituciones educativas, 10 de preescolar y 10 de primaria. Además, dotó de instrumentos para bandas de guerra a otros 15 planteles, de los cuales cinco corresponden a preescolar y 10 a primaria.

Entre los materiales entregados se encuentran tambores, cornetas y baquetas, que permitirán a las comunidades escolares fortalecer sus agrupaciones y desarrollar habilidades como la coordinación, la disciplina y el trabajo en equipo.

La directora de Educación Municipal de Zapopan, Magalli Pérez Lomelí, señaló que estas acciones buscan reforzar los valores cívicos y el patriotismo, así como incentivar la participación de las y los estudiantes en ceremonias escolares y conmemoraciones históricas.

“Cada vez que una niña o niño participa en los honores a la bandera tiene la oportunidad de sentirse parte de la comunidad. Es parte de una historia, de nuestro hermoso país que se llama México, por eso tan importante acercar estas herramientas que los acompañarán en esta formación en estos primeros años”, expresó.

Por su parte, Dalia Stefanya Padilla Jiménez, titular de la Dirección de Formación Integral de la Subsecretaría de Educación Básica de Jalisco, destacó que la educación en valores requiere la participación tanto de las escuelas como de las familias.

“Desde la Secretaría de Educación, estamos convencidos que la formación tiene que ser integral, buscamos que tengamos estudiantes que desarrollan sus capacidades y construyen su proyecto de vida, pero también ciudadanos comprometidos con su comunidad, respetuosos de los demás, pero también muy orgullosos de sus raíces”, afirmó.

En representación del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, la directora de Desarrollo Comunitario, Claudia Elvira Valenzuela Rivera, señaló que las ceremonias cívicas contribuyen a fortalecer el respeto entre la ciudadanía y la convivencia en las colonias.

Asimismo, subrayó que la diversidad de costumbres, tradiciones y formas de pensar constituye una riqueza que favorece la construcción de comunidad y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con el Ayuntamiento, entre 2024 y 2026 suman 142 escuelas beneficiadas con este programa, que busca complementar los recursos de los centros educativos y ampliar las oportunidades de participación del alumnado en actividades relacionadas con la historia y las tradiciones nacionales.

La estrategia también contempla involucrar a docentes y familias en iniciativas que favorezcan la integración y la convivencia dentro de las comunidades escolares.