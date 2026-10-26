Esperan en Festival Mictlán 40 mil visitantes en San Juan Evangelista

El Festival Mictlán llegará a su décima edición con una expectativa de 40 mil visitantes durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, cuando la comunidad de San Juan Evangelista, en Tlajomulco de Zúñiga, recibirá actividades culturales y artísticas por el Día de Muertos.

El encuentro, que en ediciones anteriores ha reunido a más de 30 mil personas en un fin de semana, tendrá escenarios simultáneos en el centro de la localidad, en la ribera de Cajititlán. La programación incluye desfiles, obras de teatro, concursos de catrinas y tumbas, música, danzas prehispánicas y exhibiciones artesanales.

Jaime Ernesto Paz Guzmán, director general de Turismo y Promoción de las Tradiciones de Tlajomulco, destacó que el festival busca mantener las costumbres de la región y atraer visitantes que contribuyan a la actividad económica de la comunidad.

Festival Mictlán 2026 en Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

Entre las novedades de este año se encuentran los recorridos turísticos en lancha por la laguna de Cajititlán y una catrina monumental de aproximadamente 12 metros de altura, elaborada con la participación de tejedoras de Santa Cruz de las Flores, quienes aportarán sus tejidos tradicionales de rafia de colores.

La oferta artística combinará distintos géneros musicales. El sábado se presentarán agrupaciones de música alternativa y ska, mientras que el domingo están anunciados Los Terrícolas y Falcons. También habrá mariachis, desfiles escolares, exhibiciones de caballos y presentaciones de agrupaciones tradicionales.

El programa incluirá la participación de artesanas y artesanos de Tlajomulco, con piezas y demostraciones de barro bruñido, piedra de basalto, soga y tule. También se presentarán danzas prehispánicas y personas adultas mayores que mantienen expresiones como el canto del alabado, vinculado con las celebraciones del Día de Muertos.

Paz Guzmán señaló que el festival forma parte del Festival de las Almas, impulsado por el Gobierno de Jalisco, y cuenta con el apoyo de instancias estatales y municipales.

“Estamos esperando recibir aproximadamente 40 mil personas este año”, indicó el funcionario, quien atribuyó la ampliación de la oferta cultural a las gestiones del gobierno municipal ante el estado.

Horarios del Festival Mictlán

Sábado 31 de octubre: de 17:00 a 00:00 horas.

Domingo 1 de noviembre: de 12:00 a 00:00 horas.

La programación completa podrá consultarse en las redes sociales del Gobierno de Tlajomulco y de la Dirección General de Turismo del municipio.