La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció y entregó obras de infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad, con una inversión conjunta superior a los 500 millones de pesos, destinada a la rehabilitación de calles, banquetas, espacios deportivos y comunitarios.

Invierte Guadalajara más de 500 millones de pesos en obras públicas (Cortesía)

En la colonia Echeverría, como parte de las intervenciones en la comunidad La Industrial, el Ayuntamiento entregó obras por 16.5 millones de pesos en la Unidad Deportiva número 29, la Primaria Urbana 230 y el Jardín de Niños Simone de Beauvoir.

Además, anunció una nueva etapa de obra pública por más de 286 millones de pesos para rehabilitar calles, espacios públicos y unidades deportivas en La Industrial. Entre los proyectos destaca la renovación de la avenida María C. Bancalari, también conocida como la calle 22, en el tramo de Longinos Cadena a López de Legaspi.

Invierte Guadalajara más de 500 millones de pesos en obras públicas (Cortesía)

La intervención de esta vialidad contempla una inversión de 44 millones de pesos para colocar concreto hidráulico y renovar las redes de tuberías e instalaciones hidrosanitarias. El paquete de obras también incluye la rehabilitación de 109 calles, con recursos por 85.9 millones de pesos.

De acuerdo con el gobierno municipal, durante la actual administración se han destinado otros 135 millones de pesos a obras en La Industrial, entre ellas la rehabilitación de calles, unidades deportivas, parques y centros de desarrollo comunitario.

En Santa Tere, uno de los barrios tradicionales de Guadalajara, se invertirán 50 millones de pesos en la renovación de infraestructura urbana, con trabajos enfocados en mejorar la accesibilidad peatonal y preservar la identidad histórica, cultural y comercial de la zona.

Invierte Guadalajara más de 500 millones de pesos en obras públicas (Cortesía)

Las labores contemplan la instalación de cableado subterráneo, la rehabilitación de banquetas, la construcción de rampas de acceso universal y la adecuación de cruceros seguros. Los trabajos se concentrarán en el primer cuadro del barrio, delimitado por Pedro Buzeta y Ramos Millán, así como por Hospital y Herrera y Cairo.

También se repavimentará la calle General Coronado, entre José María Vigil y Juan Manuel, mediante el retiro de la superficie existente, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la instalación de señalamiento vial.

Por otra parte, en Lagos de Oriente se anunciaron obras por 17.2 millones de pesos en las calles Presa Solís y Presa del Infiernillo, además de la rehabilitación de banquetas en puntos estratégicos. El objetivo es mejorar la movilidad, la accesibilidad universal y la seguridad vial.

En conjunto, las intervenciones realizadas, entregadas y anunciadas en las tres zonas buscan renovar la infraestructura urbana, mejorar las condiciones de tránsito peatonal y vehicular y recuperar espacios públicos, educativos y deportivos para las y los habitantes de Guadalajara.