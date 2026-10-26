Luis Guillermo Félix Castro asume la titularidad del Servicio Estatal Tributario de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, designó a Luis Guillermo Félix Castro como nuevo titular del Servicio Estatal Tributario de Jalisco (SET), organismo adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública estatal.

El nombramiento se da luego de la reciente designación de Carlos Arias Madrid como secretario general de Gobierno de Jalisco, dentro de los cambios realizados en la administración estatal.

Félix Castro se desempeñaba desde 2025 como director general de Planeación Estratégica del SET, donde estuvo al frente de tareas relacionadas con la planeación institucional, el análisis financiero y la mejora continua. También participó en el diseño de estrategias de recaudación y fiscalización del estado.

Es licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey, y cuenta con más de 25 años de trayectoria en planeación financiera, análisis estratégico y dirección de operaciones financieras en América Latina, principalmente en empresas multinacionales.

Durante su gestión en la Dirección General de Planeación Estratégica también tuvo responsabilidades en el área de Tecnologías de la Información, incluida la infraestructura y las aplicaciones informáticas del organismo, así como en los procesos de programación y presupuesto, el seguimiento de indicadores de desempeño y la ejecución de políticas públicas.

Con esta designación, Félix Castro queda al frente del organismo encargado de las funciones tributarias estatales, con el compromiso de fortalecer las finanzas públicas y promover una relación de confianza y corresponsabilidad con las y los contribuyentes.