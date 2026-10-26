Guadalajara

Además hubo dos lesionados, entre ellos el que se presume era el conductor; los hechos se suscitaron en el Nuevo Periférico, de Tonalá

Mueren 3 mujeres al caer en barranco; auto iba a exceso de velocidad

Por Lino González Corona
El auto cayó en un barranco

En una volcadura ocurrida en el Periférico Nuevo, dentro del municipio de Tonalá, tres mujeres perdieron la vida; además, otra resultó herida al igual que el chofer del vehículo en el que las cinco personas viajaban.

El percance se suscitó la madrugada del domingo 25, y se estima que el evidente exceso de velocidad y la probable presencia de alcohol, influyeron en que se diera el accidente.

Los hechos tuvieron lugar a la altura del retorno a El Ocotillo, en la colonia del mismo nombre, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando el automóvil compacto en el que las víctimas circulaban se salió de la carpeta de asfalto y se fue a un barranco de ocho metros de profundidad, tras dar varias volteretas.

Las tres mujeres occisas tendrían edades de entre 28 y 32 años; la que resultó herida es de unos 26 y el chofer, que también quedó con lesiones, tendría 21 años.

El Ministerio Público deberá determinar la responsabilidad del conductor del vehículo.

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