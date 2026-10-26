Mueren 3 mujeres al caer en barranco; auto iba a exceso de velocidad

El auto cayó en un barranco

En una volcadura ocurrida en el Periférico Nuevo, dentro del municipio de Tonalá, tres mujeres perdieron la vida; además, otra resultó herida al igual que el chofer del vehículo en el que las cinco personas viajaban.

El percance se suscitó la madrugada del domingo 25, y se estima que el evidente exceso de velocidad y la probable presencia de alcohol, influyeron en que se diera el accidente.

Los hechos tuvieron lugar a la altura del retorno a El Ocotillo, en la colonia del mismo nombre, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando el automóvil compacto en el que las víctimas circulaban se salió de la carpeta de asfalto y se fue a un barranco de ocho metros de profundidad, tras dar varias volteretas.

Las tres mujeres occisas tendrían edades de entre 28 y 32 años; la que resultó herida es de unos 26 y el chofer, que también quedó con lesiones, tendría 21 años.

El Ministerio Público deberá determinar la responsabilidad del conductor del vehículo.