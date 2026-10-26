Producen en Tlaquepaque cempasúchil para el Día de Muertos

La producción de cempasúchil ocupa alrededor de 50 hectáreas en San Pedro Tlaquepaque, donde entre 15 y 20 productores mantienen el cultivo de esta flor, cuya demanda aumenta durante las celebraciones del Día de Muertos.

La siembra se concentra en los ejidos de San Sebastianito, Santa Anita, Toluquilla, Las Pomas y La Calerilla, de acuerdo con Juan Pablo Santana Moya, subdirector de Desarrollo Agropecuario del municipio.

Durante una visita al ejido de Santa Anita, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, conoció el proceso de cultivo y comercialización de una actividad que, según el funcionario, tiene alrededor de 20 años de tradición y representa una fuente de ingresos para las familias dedicadas al campo.

“En San Pedro Tlaquepaque contamos con aproximadamente 50 hectáreas dedicadas a su producción, entre flor de corte y maceta, gracias al trabajo de nuestros productores en los diferentes ejidos del municipio”, señaló Santana Moya.

Laura Imelda Pérez en cempasúchil (Gobierno Tlaquepaque)

El ciclo de producción dura cerca de tres meses: comienza con la germinación de la semilla en agosto y concluye con la floración y comercialización a finales de octubre. La semilla mejorada permite obtener flores de mayor tamaño y con más pétalos.

La venta se concentra durante octubre y los dos primeros días de noviembre. Las macetas se ofrecen al público entre 20 y 35 pesos, mientras que los racimos o manojos cuestan entre 50 y 100 pesos, dependiendo de su tamaño y características.

Además de utilizarse para adornar hogares y espacios públicos, el cempasúchil forma parte de los altares dedicados a recordar a familiares y seres queridos fallecidos.

Santana Moya indicó que algunos agricultores reciben apoyo municipal mediante la aplicación de agroquímicos y fertilizantes foliares con drones, además del suministro de composta para sus cultivos.

El funcionario agregó que la actividad agrícola de Tlaquepaque incluye también flores de corte, plantas ornamentales, hortalizas, maíz, legumbres y pasto en rollo.

El municipio cuenta con nueve ejidos y alrededor de dos mil hectáreas que todavía pueden destinarse a la agricultura, superficie en la que se mantienen actividades productivas pese al crecimiento urbano.

La producción de cempasúchil representa una de las actividades de temporada para los agricultores locales, con ventas concentradas en los días previos al Día de Muertos, cuando aumenta la demanda de esta flor tradicional.