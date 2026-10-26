Proponen que el SIAPA use el acuaférico para llevar agua a zonas altas de la ciudad

El SIAPA lleva agua en pipas a colonias con la falta del servicio.

Las colonias que se ubican en las partes altas de la ciudad van a sufrir por la falta del servicio en forma permanente, ya que por la escasa presión, el agua no llega a esas zonas, explicó Juan Pablo Macías, investigador y especialista en gestión hídrica.

Algunas colonias de las más afectadas son las mesas en Zapopan: Mesa Colorada y Mesa de los Ocotes, Arroyo Hondo y Villa de Guadalupe, así como en Huentitán el Alto y Huentitán el Bajo -en Guadalajara- y Ciudad Granja -en Zapopan-.

“Ahora con menos agua disponible para repartir, el agua llega a los tanques, pero no tiene la suficiente presión para bombearse a esas zonas. No se generan los suficientes niveles para poderse bombear a las zonas topográficamente altas. Otra zona afectada es la de Huentitán -pegado a la barranca- es una zona topográficamente alta y todo esto genera mucha molestia entre la población”, indicó.

El especialista indicó que esas colonias con dos días sin suministro de agua, se convierten en prácticamente toda la semana sin tener el servicio. “El impacto es gravísimo”, dijo.

Juan Pablo Macías pidió al SIAPA que utilice el acuaférico para distribuir el agua de tal forma que “no castigue” tanto a las colonias de las zonas altas:

“El SIAPA debería estar haciendo uso del acuaférico, para poder mover los volumenes de agua a través del acuaférico de otras fuentes de suministro y poder llevar el agua para que tenga la suficiente presión para llegar a esas zonas. Sería una forma de mititgar el impacto, el hacer uso adecuado del acuaférico. Por lo que esta,os viendo el SIAPA tiene un desastre en el programa de los tandeos”, dijo.

Otra acción que propone Juan Pablo Macías es que los tandeos sean dos días seguidos y no intercalados.

“En vez de que sea un lunes y viernes para una colonia, que sea lunes y martes, porque al momento que vuelven a abrir las válvulas, el agua no llega en forma inmediata a las colonias, hay que esperar a que se recuperen los niveles en los tanques y a que las tuberías se vuelvan a llenar de agua y no pueden meterle mucha presión porque con eso se provoca el famoso golpe de ariete y pueden empezar a tronar las tuberías”, indicó.

Estas fallas en el cronograma de tandeos es lo que hace que las manifestaciones se multipliquen, pues las colonias dejan de tener agua no solo dos días, sino cinco o más días, por la falta de presión.