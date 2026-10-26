Quieren saber cómo operan las plantas de tratamiento en ocho municipios del lago de Chapala

Planta de tratamiento de aguas residuales en San Miguel Zapotitlán, municipio de Poncitlán, operada por la Conagua.

En el contexto de la crisis del agua que se vive en la capital jalisciense, es necesario fortalecer las acciones de saneamiento y preservación del lago de Chapala.

Por ello, el diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso de Jalisco, presentó un acuerdo legislativo para solicitar información actualizada sobre las condiciones en que operan las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de la ribera.

La propuesta está dirigida a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y a los ayuntamientos de Jocotepec, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Tuxcueca, Tizapán el Alto y La Barca, con el objetivo de conocer el estado físico, técnico y operativo de esta infraestructura, así como los recursos públicos destinados a su conservación, mantenimiento y modernización.

El legislador destacó que el lago de Chapala representa un patrimonio natural de extraordinaria importancia para Jalisco, no solamente por su contribución al abastecimiento de agua, sino también por su valor ambiental, turístico, económico y social para miles de familias que habitan en sus alrededores.

En este sentido, señaló que la protección del lago requiere garantizar que las aguas residuales reciban un tratamiento adecuado y que las instalaciones construidas con recursos públicos cumplan efectivamente con la función para la cual fueron destinadas.

El diputado José Guadalupe Buenrostro hizo la propuesta en la sesión legislativa más reciente.

El acuerdo legislativo presentado en la sesión del Pleno, busca conocer cuántas plantas de tratamiento existen en los ocho municipios, su ubicación, capacidad instalada y condiciones actuales de operación, identificando aquellas que funcionan adecuadamente, las que operan parcialmente y las que pudieran encontrarse fuera de servicio.

Asimismo, se solicita información sobre las inversiones realizadas durante los últimos tres ejercicios fiscales, con un desglose de los recursos destinados a operación, mantenimiento, rehabilitación y modernización, así como las fuentes de financiamiento correspondientes.