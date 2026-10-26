Realiza SICT obras de conservación en carreteras Zamora-Guadalajara y La Barca-Atotonilco

SICT Jalisco inició trabajos de conservación

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició el pasado fin de semana, obras de conservación periódica en las carreteras Zamora-Guadalajara y La Barca-Atotonilco.

María Padilla Romo, directora del Centro SICT Jalisco, detalló que estos trabajos consistirán en fresado y carpeta para mejorar ambas vías de comunicación, en beneficio de los habitantes de las zonas Ciénega y Altos, en particular de las poblaciones de Poncitlán, Ocotlán, La Barca y Atotonilco, así como de los usuarios de paso por estas vías de comunicación.

La funcionaria federal dijo que en la carretera Zamora-Guadalajara, se trabajará en el tramo Santa Rosa-La Barca, en los siguientes puntos:

-Del kilómetro 33+000 al 48+500, en ambos cuerpos de la carretera y en tramos aislados que así lo requieren.

-Del kilómetro 68+000 al 77+500 y del 78+400 al 80+400.

En cuanto a la carretera La Barca-Atotonilco, se informó que los trabajos de conservación periódica se llevarán a cabo de los kilómetros:

1+500 al 10+000 y del 13+000 al 29+000

SICT Jalisco inició trabajos de conservación

Las obras carreteras se realizan con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, que destinó el Gobierno de México a través de la SICT, para impulsar la economía y mejorar la comunicación y calidad de vida de la población.

De acuerdo al Programa de Obras de la SICT, la conclusión de estos trabajos está prevista para finales de febrero del próximo año.