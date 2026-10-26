Suma Tlajomulco inversión de 15.9 millones de pesos en calles de Buenavista

La calle 5 de Mayo, en la comunidad de Buenavista, fue renovada con una inversión de 5.8 millones de pesos. La obra incluyó pavimento de concreto hidráulico, banquetas accesibles y sustitución de redes hidrosanitarias, como parte de las intervenciones que el Gobierno de Tlajomulco realiza en esta localidad.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de los trabajos, que abarcaron mil 252 metros cuadrados: 910 de pavimento y 342 de banquetas con accesibilidad universal.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, también se instalaron alumbrado público y señalamiento horizontal, se habilitaron cruceros seguros y se incorporó arbolado.

La intervención incluyó la sustitución de las redes de agua potable y drenaje por tuberías de PVC, con la intención de renovar la infraestructura que da servicio a la vialidad.

Álvarez Solórzano explicó que el diseño de las banquetas busca facilitar el tránsito de peatones, personas usuarias de sillas de ruedas y familias con carriolas, sin impedir el acceso de vehículos a las viviendas.

La entrega de 5 de Mayo se suma a las obras realizadas en las calles Eugenio Zúñiga y Mariano Bocanegra. En conjunto, las tres vialidades representan una inversión municipal de 15.9 millones de pesos en Buenavista.

Durante el acto, Quirino Velázquez señaló que las intervenciones responden a las necesidades planteadas por los habitantes y afirmó que buscará mantener la inversión en la comunidad durante los siguientes ejercicios presupuestales.

“Hoy vamos a inaugurar esta obra y nos vamos a comprometer a que, en los siguientes ejercicios presupuestales, seguiremos viendo, de la mano de ustedes, qué avances vamos a tener, qué prioridades tenemos, qué otras calles o qué situaciones hay para poder seguir invirtiendo”, expresó el alcalde.

El Gobierno municipal indicó que continuará revisando con los vecinos las necesidades pendientes para definir futuras intervenciones en la localidad.