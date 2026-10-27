Diputados piden que se realicen mesas de atención con colectivos regionales de desaparecidos

. A la sesión acudieron legisladores de Morena, PRI, PT, MC y Futuro.

La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso local aprobó realizar un exhorto a la Secretaría de inteligencia y Búsqueda de Personas, para establecer mecanismos de contacto y seguimiento semestral con colectivos de familias de desaparecidos.

Se propone también que esa atención la otorgue también la Coordinación Estratégica de Seguridad del gobierno de Jalisco.

La diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la comisión legislativa, explicó que la idea es que se atienda a colectivos que realizan la búsqueda de sus familiares en las diversas regiones de Jalisco, pues la atención se centra en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Es un exhorto a la Secretaría de Inteligencia, para que coordine las mesas necesarias de seguridad y atención a las víctimas en materia de búsqueda de personas, pero sobre todo, descentralizándolo, no solo en el Área Metropolitana, que es donde a veces, se dan y nosotros por este medio le estamos exigiendo que, al menos, dos veces al año estén reunidos con todos las áreas en materia de seguridad, en todas las regiones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, que hay además un rezago más complicado para las familias y presentan mayores denuncias de intimidación a veces por las propias Policías Municipales”, precisó la representante popular.

La legisladora Tonantzin Cárdenas informó que se solicitó a la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, que elabore y proponga indicadores sobre la crisis de desaparición de personas para incluirlos al Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco).

“Creemos que el delito de desaparición, lamentablemente, es insuficiente en materia de datos o o de numeralia que nos permita a las instituciones analizar y diseñar políticas públicas, pero algo en lo que siempre estaremos nombrándolo y estaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que no suceda y que desde las instituciones y desde la información pública, no se desaparezca a quienes estamos buscando. Que no se desaparezca a los desaparecidos, porque carece de indicadores o criterios que nos permitan obtener información importante”, indicó.

En la sesión de trabajo, los diputados también aprobaron exhortar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a que realicen programas de colaboración con organismos nacionales e internacionales para la formación continua de su personal.