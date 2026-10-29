El Congreso local le pide a la presidenta de la CEDHJ que rinda un informe sobre la manifestación del 11 de octubre

La diputada Tonantzin Cárdenas subió a la tribuna del Congreso para criticar la postura de 16 observadores que nada hicieron para evitar agresiones contra manifestantes.

En sesión del Pleno del Congreso, se aprobó que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, en un plazo no mayor a diez días hábiles, remita a la Legislatura, un informe pormenorizado de su actuación conforme a la normatividad aplicable en la manifestación del domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, fue quien hizo la propuesta y subrayó que ese informe debe incluir la actuación que tuvieron los 16 observadores de la Defensoría, que incluya el número, cargos y funciones de las personas servidoras públicas desplegadas, los horarios y lugares en que estuvieron presentes, incluyendo Casa Jalisco, agencias del Ministerio Público y centros de detención, así como las actas circunstanciadas levantadas con fe pública y la evidencia documental, fotográfica y videográfica recabada.

La votación fue unánime y tuvo el voto a favor de los legisladores de MC.

Durante la sesión de este jueves, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, subió a la tribuna y le pidió a Luz del Carmen Godínez, que renuncie a la CEDHJ.

Dijo que es “aberrante” que la CEDHJ haya asegurado que no hubo manifestantes torturados el 11 de octubre.

“Por eso hoy subo a esta tribuna con el resperto que me merecen, a exgir a la presidenta de la CEDHJ, que renuncie a su cargo. Es de conocimiento público que el organismo pudo haber evitado que las personas de Casa Jalisco fueron lesionadas, torturadas y que se presumiera el delito de desaparición forzada, que estuvieran privadas de su libertad e incomunicadas de sus familiares”, aseveró la legisladora.

La diputada local señaló que la CEDHJ es “el adorno más caro de Jalisco”, pues le cuesta a los jaliscienses 177 millones de pesos en presupuesto para este año y lo que hace es “encubrir a posibles torturadores”.

En el informe que solicitó el Congreso a la CEDHJ, se pide la documentación de posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que incluya la certificación de lesiones practicada a las personas detenidas, la aplicación del Protocolo de Estambul, las entrevistas y visitas realizadas, y las vistas dadas al Ministerio Público.