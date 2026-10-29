Es necesario crear nueve agencias del MP para reforzar investigación de personas desaparecidas

Al micrófono, la vicefiscal especial, Blanca Trujillo. A su lado, la titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, Francelia Hernández.

Colectivos de familias de desaparecidos y funcionarios del gobierno de Jalisco participaron en una mesa de trabajo que encabezó la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, para fortalecer el presupuesto para la búsqueda de personas en 2027.

La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que este año no se asignaron plazas laborales para reforzar esa área. Por ello, para 2027 solicitó a los diputados locales que se abran por lo menos nueve agencias del Ministerio Público, para resolver casos de desaparición de larga data, tanto en las regiones foráneas como en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Un caso de larga data se refiere a casos de desaparición de cinco años o más.

“Probablemente se escucharán pocas, pero al menos es un punto de partida para que en el interior del estado, cada dos distritos haya una Agencia de Larga Data e instalar algunas aquí en la zona metropolitana. ¿Para poder operar esas agencias que se requiere? Por lo menos, un ministerio público, dos auxiliares, por lo menos dos policías investigadores que se dediquen a esos casos y un analista multidisciplinario, porque se debe hacer análisis de contexto en los casos de larga data”, precisó.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Axel Rivera Martínez; de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Víctor Hugo Ávila; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), así como del programa “Acompañar las Ausencias” del DIF Jalisco, Andrés Romo de Vivar; y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Francelia Hernández.

Los familiares de desaparecidos hicieron algunas peticiones y lanzaron críticas al papel de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, quien ante la ausencia de la titular, Edna Montoya, estuvo representada por Gabriela Vázquez Flores, a quien interrumpieron por considerar que esa área realiza trabajos burocráticos que de nada les sirve a las familias.

Esperanza Chávez, representante del colectivo Por Amor a Ellos, dijo que la Secretaría de Inteligencia, no debería existir.

“Desde un principio sabemos que la Secretaría de Inteligencia nadie la pidió de las familias y que esta Secretaría quieren que dizque coordinar a las familias, con las dependencias que están dirigiendo a las familias y nosotros no necesitamos a la Secretaría de Inteligencia”, subrayó.

Los colectivos de familias de desaparecidos advirtieron que ha sido poco útil la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

La diputada Tonantzin Cárdenas informó que este viernes, el gobierno de Jalisco presentará su proyecto de Presupuesto Estatal para 2027 y una vez que lo revisen, se harán peticiones concretas para asignar mayor gasto para localizar a personas desaparecidas.

“Hoy lo reconocía para bien la vicefiscal (Blanca Trujillo). Ella decía que cada agente del Ministerio Público tiene 400 o 500 carpetas que resolver. Eso es inhumano para quienes laboran y por supuesto que también termina por ser ineficiente para quienes buscan y quieren la atención que se merecen las víctimas indirectas y que tienen un proceso abierto”, manifestó la legisladora.

La vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, precisó que un agente del Ministerio Público tiene 470 casos que atender.

De los legisladores estuvieron presentes Leonardo Almaguer (PT), Aurelio Fonseca (PRI), Valeria Ávila (Hagamos), Candelaria Ochoa (Morena), Montserrat Pérez (MC) y Tonantzin Cárdenas (Futuro).

Ivette Cortés, representante del colectivo Sangre de Mi Sangre, también dijo que la Secretaría de Inteligencia, no les ayuda en nada. Esta área fue creada hace dos años, por el gobernador Pablo Lemus.