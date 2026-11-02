Lemus cambia formato de Segundo Informe para atender crisis hídrica

La atención a los problemas de suministro y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara modificó la agenda pública del gobernador Pablo Lemus, quien decidió cancelar el encuentro presencial que tenía contemplado para presentar los resultados de su segundo año de gestión.

La determinación coloca en primer plano las acciones para atender las inconformidades ciudadanas por el agua turbia y las fallas en el servicio. Mientras continúan las medidas de rotación del suministro y los trabajos para mejorar la infraestructura hidráulica, el mandatario mantendrá la comunicación de avances mediante videos difundidos en sus redes sociales.

La presentación formal del informe seguirá su curso institucional con la entrega del documento al Congreso de Jalisco, prevista para el 6 de noviembre. Posteriormente, del 11 al 23 de noviembre, los titulares de las dependencias estatales comparecerán ante los diputados como parte de la glosa.