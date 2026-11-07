Lemus mantiene acciones para atender el problema del agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, continúa con las acciones para atender el problema del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de sus redes sociales, informó sobre su visita a la Planta de Bombeo Santa Cruz, en Chapala, donde comenzarán los trabajos relacionados con el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, una de las obras estratégicas contempladas en el acuerdo de colaboración entre los gobiernos estatal y federal para fortalecer el abasto de agua.

El Gobernador Pablo Lemus acudió a la Planta de Bombeo Santa Cruz, en Chapala

El mandatario señaló que la planta, que cuenta con 42 años de operación, será renovada para mejorar el aprovechamiento del agua del Lago de Chapala, reducir el consumo de energía eléctrica y contribuir a garantizar el suministro de agua de calidad para las familias de la metrópoli.

Esta intervención forma parte de los proyectos de infraestructura hidráulica planteados para modernizar el sistema de abastecimiento y responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

El Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara es uno de los componentes centrales de la estrategia para fortalecer el suministro de agua en Jalisco, mediante la rehabilitación y ampliación de infraestructura que permita aprovechar de manera más eficiente el recurso.

Con esta supervisión, Lemus reiteró que su administración mantiene el trabajo para atender la problemática hídrica y avanzar en obras que permitan mejorar la calidad y disponibilidad del agua para los habitantes del AMG.