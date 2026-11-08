Colocan mantas contra Morena en avenidas Vallarta y Lázaro Cárdenas

Una de las mantas se colocó en el paso a desnivel de avenida Vallarta, al cruce con Rafael Sanzio.

La agrupación XiudadanosMx expresó su repudio a Morena por medio de la colocación de lonas con alusiones en las que aseguran que existe “una colusión entre ese partido con narcotraficantes”.

Los integrantes de esa asociación civil iniciaron este domingo 8 de noviembre una campaña de colocación de lonas en diferentes puntos de la ciudad, con mensajes como “Narco Morena es Corrupción” o “¡Fuera Morena, Narcos y Corruptos!”.

La idea de XiudadanosMX es salir a manifestarse, ya que “se aprecian signos inequívocos del cinismo y corrupción del partido político aludido”.

Hace varios meses, los activistas salieron a defender al INE, buscando su independencia y poder contar con un garante de equidad y elecciones democráticas. Utilizaron sobre todo el eslogan “El INE no se toca”.

Mediante un comunicado, XiudadanosMx dijo que Morena se apropió del INE “a través del Clan Taddei y ahora hemos visto en lo que se ha convertido: un nido de ratas que se reparten millonarios botines en plan luz del día, sin pudor alguno”.

En casos como Sinaloa y otros estados, hay videos, fotografías, grabaciones y testimonios de la estrecha relación de figuras de Morena con narcotraficantes que “habrían financiado sus campañas y colocado en puestos clave a personas que los dejarían operar a sus anchas, sin que hasta la fecha haya ningún pez gordo de entre esos políticos tras las rejas”.

Lo que Morena prometió resolver está hoy peor que nunca, como la lucha anti corrupción, el huachicol, el sistema de justicia, el estado de derecho y la economía.

Se colocaron 11 mantas en puntos de amplia concurrencia o paso de vehículos, como en avenida Vallarta y Periférico, a la altura del puente peatonal de Concentro, an ambos sentidos. También se colocaron mantas en avenida Vallarta, a la altura de plaza Galerías, y en esa misma avenida, a la altura de Los Cubos.

Hubo mensajes en mantas también en Lázaro Cárdenas y el nodo vial El Álamo y Lázaro Cárdenas, a la altura del mercado de Abastos.