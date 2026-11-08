Destina Jesús María 3 mdp al año para medicamentos ante deficiencias del sistema de salud

Ante las dificultades que enfrentan habitantes de Jesús María, Jalisco, para acceder a medicamentos y atención médica, el gobierno municipal destina recursos propios para atender las necesidades de la población, una responsabilidad que, de acuerdo con la presidenta municipal, Olivia Sevilla, se ha vuelto necesaria frente a las deficiencias del sistema nacional de salud.

La alcaldesa reconoció que la falta de acceso a medicamentos es uno de los problemas que enfrenta la población, por lo que el Ayuntamiento implementó un esquema de apoyo en especie para pacientes que requieren tratamientos. El mecanismo consiste en recibir la receta médica, realizar un estudio socioeconómico y adquirir los medicamentos directamente en establecimientos particulares.

Tan solo durante el año pasado, el municipio destinó alrededor de tres millones de pesos para este propósito, además de financiar traslados de pacientes a centros médicos y hospitales de Guadalajara y Tepatitlán.

Sevilla estimó que semanalmente se moviliza a por lo menos 15 personas para recibir atención especializada o realizarse estudios médicos fuera del municipio.

La presidenta municipal señaló que la disminución de las remesas también ha repercutido en la capacidad de apoyo de los llamados hijos ausentes, quienes históricamente han contribuido con recursos para cirugías, medicamentos y otras necesidades de sus familiares en Jesús María.

“El Sistema Nacional de Salud sabemos que está colapsado y lo vivimos varios, nuestros hijos ausentes nos apoyan y nos apoyaban bastante, entre cirugías, medicamentos, que claro que sí ha disminuido también por la situación migratoria que están viviendo allá”, manifestó.

Entre los padecimientos que generan mayor demanda de medicamentos se encuentran la hipertensión y la diabetes. También identificó un incremento en las necesidades de atención a la salud mental, particularmente en casos de depresión, problemática que, indicó, aumentó después de la pandemia.

Para atender esta situación, el DIF municipal cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por seis psicólogos, además de personal jurídico y otros colaboradores. El municipio también brinda acompañamiento y traslados para pacientes que requieren atención psiquiátrica.

La alcaldesa destacó que una parte de la estrategia consiste en trabajar desde las escuelas con acciones de prevención y sensibilización, para combatir el estigma alrededor de los padecimientos mentales y facilitar que las personas busquen ayuda.

Sevilla sostuvo que el Ayuntamiento debe intervenir ante las necesidades médicas de la población, independientemente de las responsabilidades que correspondan a las instituciones de salud de otros niveles de gobierno.

“Cuando piensas en tener un buen gobierno municipal”, dijo, también se debe considerar la atención directa a las familias y los problemas que afectan su calidad de vida, más allá de la infraestructura y los servicios públicos.