Detenidos, padres de niña de 1 año por darle droga sintética

Con base en una orden de aprehensión, la Fiscalía del Estado detuvo al padre y la madre de una niña de un año de edad a la que drogaron con anfetaminas.

Sergio Alejandro “N” y Liliana Margarita “N”, de 40 y 22 años respectivamente, fueron detenidos por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Ambos deberán afrontar cargos por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio de la pequeña.

El caso se conoció luego de que la niña fuera llevada a un hospital privado situado en el barrio de San Juan Bosco, en Guadalajara, la noche del pasado 3 de noviembre, con las pupilas dilatadas y somnolencia, entre otros síntomas de intoxicación.

“Al practicarle análisis de orina, el personal médico detectó la presencia de anfetaminas, por lo que determinó su traslado al área de urgencias pediátricas del Centro Médico”, indicó la Fiscalía de Jalisco.

La abuela de la menor informó a las autoridades que acudieron al sanatorio particular, que ocasionalmente se hacía cargo de su cuidado y que ese día su hijo, Sergio Alejandro “N”, se la había llevado para que la atendiera; sin embargo, al notar que la pequeña presentaba somnolencia, le preguntó a su consanguíneo qué le ocurría, pero él manifestó desconocerlo.

Ante esa situación, la mujer decidió llevarla al hospital, donde los estudios confirmaron la presencia de la sustancia química en su organismo.

Estos antecedentes fueron integrados a la investigación ministerial que derivó en la orden de aprehensión contra el progenitor y también contra la madre de la niñita.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.