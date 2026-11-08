La bancada de MC en el Congreso respaldará el segundo año de gobierno de Pablo Lemus

Los secretarios del Gabinete Estatal acudirán a sesiones de Glosa al recinto de sesiones.

La bancada de MC en el Congreso local defenderá los que consideran logros del segundo año de gobierno del mandatario estatal, Pablo Nemus Navarro.

Ante la postura de diputados del bloque opositor de que este segundo año fue de “retrocesos”, la legisladora de MC, Mónica Magaña, aseguró que hay obras hospitalarias y de infraestructura vial y de transporte público, que se realizaron en 2006 en Jalisco.

Por ello, los legisladores del partido naranja hablarán de ello durante las sesiones de Glosa (análisis) del II Informe de Gobierno, que se efectuarán en el Congreso local, del 11 al 21 de noviembre, con la presencia de secretarios del Gabinete Estatal.

“Hay obra e infraestructura muy clara en materia hospitalaria, en conectividad de la ciudad. Sin embargo, por supuesto, vamos a estar pendientes de las áreas más sensibles, como el agua, la seguridad. Estas siguientes semanas, son cuatro semanas en las que vamos a tener sesiones de Glosa aquí presenciales, algunas en asambleas, otras en Comisiones. En la Comisión de Salud tendremos al director del OPD de Salud, el doctor Hugo Bravo, y en la asamblea tendremos al secretario Héctor Raúl Pérez, así como al secretario de Educación, la secretaría de Asistencia Social”, dijo Magaña.

En lo relativo al Presupuesto de Egresos 2026 del gobierno de Jalisco, que debe aprobar el Congreso en las siguientes semanas, la legisladora Mónica Magaña, subrayó que se respaldará la asignación de recursos para las obras que requiere el SIAPA para mejorar la calidad del agua a los hogares.

“Hay una máxima prioridad para todas las legisladoras y legisladores de esta entidad y es garantizar los recursos en materia hídrica, como ustedes escucharon ya. Tanto la federación está invirtiendo, pero Jalisco estará invirtiendo más de 10 mil millones de pesos para una solución de fondo, pero ojo, algo muy importante es que las obras a corto y mediano plazo estarán haciéndose desde Jalisco y esas son las obras que estaremos garantizando sin deuda, pero con presupuesto 100% estatal, a fin de que las familias tengan agua limpia y en todos los hogares”, subrayó.

Mónica Magaña, quien preside la Comisión de Salud del Congreso, coordinará la sesión de Glosa a la que acudirán el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, y el titular del OPD Servicios de Salud, Hugo Bravo Hernández, programada para el miércoles 11 de noviembre.