Recibe Jesús María premio nacional por capacitar a niños en protección civil y cuidado del entorno

El municipio de Jesús María, Jalisco, obtuvo por segundo año consecutivo el Galardón Nacional Francisco Villarreal, reconocimiento que en esta ocasión fue otorgado por la Academia de Protección Civil Infantil y Bomberos, un programa municipal dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 15 años.

La presidenta municipal, Olivia Sevilla, informó que la iniciativa ha graduado a 90 menores en cuatro generaciones durante los dos primeros años de gobierno. Las capacitaciones tienen una duración de seis meses y se realizan los viernes, con actividades teóricas y prácticas enfocadas en cuatro ejes: salvar vidas, proteger el medio ambiente, cuidar a los animales y promover la inclusión.

El programa surgió ante la necesidad de fortalecer el tejido social desde edades tempranas, mediante herramientas que permitan a los participantes involucrarse en el bienestar de sus comunidades. Entre las actividades se encuentran primeros auxilios, reforestación, cuidado del agua, prevención del maltrato animal y formación en valores como el respeto y la empatía.

Actualmente, dos generaciones han recibido capacitación en la cabecera municipal, otra en la delegación Josefino de Allende y una más se encuentra en curso en San José de la Paz.

Sevilla destacó que el propósito no es únicamente formar menores con conocimientos básicos de protección civil, sino generar ciudadanos conscientes de su responsabilidad con otras personas y su entorno.

“Cuando hablamos de tejido social, esa es una muestra de ello, qué queremos que desde adolescentes, desde niños aprendan a cuidar cuatro pilares muy importantes: salvar a las personas, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales y una inclusión total”, expresó.

El reconocimiento es entregado por la Asociación Nacional de Alcaldes y cuenta con un jurado integrado por especialistas externos y algunos participantes internacionales. Para la evaluación, los municipios presentan iniciativas de distintos rubros, entre ellos obra pública, desarrollo social, cultura y arte.

Además de reconocer los programas, el galardón busca que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros gobiernos municipales. En el caso de Jesús María, es el segundo año consecutivo que obtiene esta distinción: anteriormente fue reconocido por su programa municipal de Acción Musical.