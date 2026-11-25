El secretario Rafael Orendáin respondió a preguntas de legisladores de Morena, Hagamos y MC.

Ante la baja cifra de propietarios de vehículos que cumplen con el programa de Verificación, el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, le solicitó al secretario de Administración, Rafael Orendáin Parra, que revise la posibilidad de anticipar el fin del contrato con la empresa WEP.

Durante la Glosa del II Informe correspondiente a la Secretaría de Administración, Bravo Padilla dijo en 2025 verificaron sus autos apenas 25% del total, cuando la cifra mínima para que exista un impacto positivo en el ambiente debe ser que verifique sus autos 60% del total.

El legislador también pidió al funcionario estatal que entregue un informe por escrito de los pagos que ha hecho el gobierno de Jalisco a la firma WEP, proveedor del programa de Verificación.

“La cláusula 24ª permite la terminación anticipada por interés general pagando solo gastos comprobados con resultados documentados por la Comisión Especial. ¿Ustedes han evaluado la renegociación del contrato? y podría entregar al Congreso un desglose auditado de los pagos hecho a WEP”, dijo.

El secretario de Administración respondió que la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Medio Ambiente son las instancias que están revisando si se puede hacer algún ajuste al contrato relativo al programa de Verificación.

La concesión a la empresa WEP está vigente hasta el año 2038.

“Hemos estado revisando y estamos en espera de que la Semadet y también la Secretaría de Hacienda, nos valide la modificación a la cláusula novena, sobre la verificación realizada y estamos dispuestos a los que nos vuelva a solicitar la Semadet y Hacienda. El precio que traemos es que no va a sufrir un aumento en 2027 es de 115 pesos con 23 centavos. En caso de que se modifique el contrato por no lograr las métricas esperadas, por no lograr el porcentaje esperado de verificación, creo que obedece más a una situación de La Semadet con Hacienda para saber si harán ajustes o si llegan a la decisión de controlar el contrato”, respondió Orendáin.

La diputada de Morena, Itzul Barrera, señaló que en el gobierno de Jalisco “se echan la bolita unos a otros”, pues la titular de la Semadet, Paola Bauche, dice que es la Secretaría de Administración la que debe evaluar si se debe cancelar o no el contrato con el proveedor de la verificación vehicular.

“Todas las comparecencias que hemos tenido del gobierno del estado se han tratado de pasarse la bolita y ‘a mí no me toca, le toca a fulano’ y cuando vamos con fulano tampoco le toca, ‘le toca a mengano’. Cuando vino Hacienda, dijo que le tocaba a Administración, cuando vino el de Movilidad también dijo que le tocaba a Administración lo de la tarjeta Broxel y hoy nos dice que él solo hizo el contrato. Entonces, si nos quedamos con muchas más dudas de las que teníamos antes de comenzar estas comparecencias”, expresó la legisladora.

Itzul Barrera pidió información sobre la tarjeta La Única luego del escándalo que se generó por la obligación de adquirirla para pagar la tarifa subsidiada del transporte público.

El secretario de Administración explicó que el gobierno de Jalisco únicamente va a pagar este año tres millones de pesos a la empresa Broxel, ya que solo se paga cuando las personas le dan uso para servicios financieros.

El presupuesto para este año era de 100 millones de pesos, sin embargo, al no ser obligatorio uso para el transporte, solo se han entregado 335 mil plásticos.

La meta que se trazó el gobierno de Lemus era dar 1.5 millones de tarjetas, pero esa cifra se cayó, reconoció Orendáin.

El titular de Administración resaltó que todas las licitaciones fueron concluidas por unanimidad, en sesiones públicas y transparentes, por medio del Comité de Adquisiciones integrado por organismos empresariales y la Contraloría del Estado.

La sesión de Glosa tuvo apenas la presencia de cuatro legisladores, cuando la Comisión de Hacienda la integran 13 diputados. Acudieron las diputadas de MC, Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, el legislador Tonatiuh Bravo y la representante de Morena, Itzul Barrera.