Automóviles enchufables, el reto de las armadoras

Un auto que funciona con energía eléctrica es un vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más motores que lejos de utilizar combustibles, requieren motores eléctricos. Pese a que los primeros vehículos de este tipo surgieron en el siglo XXI, ya desde finales del siglo XIX, previo a la llegada de los que utilizan hidrocarburos, surgieron algunos, pero poco efectivos; por lo que ahora los autos eléctricos vienen de cierta manera a reemplazar a los combustibles.Marcas como Volkswagen, Renault, Toyota y Nissan son algunos ejemplos de los fabricantes que ya ven esta tendencia como una necesidad en la que se debe de ir trabajando.VolkswagenLa marca alemana tardó un poco en entrar en esto de la movilidad eléctrica, pero ahora afirma decididamente que pretende liderar el mercado de los enchufables de aquí a unos años. Ya tiene dos coches eléctricos a la venta, e-up! y e-Golf, va a poner a la venta dos híbridos enchufables en breve, Golf GTE y Passat GTE, además del XL1, que se vende a muy pequeña escala, y alguno más que podrá llegar.Y además esta misma estrategia la veremos en más modelos de otras marcas del grupo Volkswagen, como Audi con el A3 e-tron. Pero también llegará por fin un nuevo Audi R8 eléctrico, y por si fuera poco también un R8 híbrido enchufable, para que cada cual elija el que prefiera y más modelos, como un Q6 eléctrico. Ya se piensa en autonomías de más de 400 km, y hasta de 700 km con las nuevas baterías y fechas alrededor del 2018.RenaultPor su parte, la marca francesa no deja de proponer también en esta misma línea. ahora mismo tiene sus mayores esperanzas en el Renault ZOE. Según Renault las baterías tienen un potencial de mejora de la capacidad que permitirá aumentar la autonomía de los coches eléctricos del orden de aproximadamente el 15 por ciento al año. Esto implicaría que en unos seis o siete años deberíamos ver un coche eléctrico con el doble de autonomía que uno actual (unos 400 km).En Renault nos aseguraron que esta es la gran baza que tiene el alquiler de batería: cuando dentro de unos años Renault tenga una batería con mayor densidad energética, y por tanto mayor capacidad y autonomía, se la ofrecerá a esos clientes pioneros que compraron un vehículo eléctrico con batería de primera generación.NissanLa marca japonesa es otro de esos fabricantes muy comprometidos con la movilidad eléctrica, no en vano es el fabricante que más coches eléctricos venden hoy en día, tiene el coche eléctrico más vendido del mundo, el Nissan LEAF, con algo más de 140 mil unidades ya, y en algunos países como Estados Unidos alrededor de 1 de 2 coches eléctricos vendidos es un LEAF.Nissan además ha lanzado su segundo vehículo eléctrico, la furgoneta Nissan eNV200. Ante las preguntas que les planteamos fueron más comedidos, no se animaron a hablar de cifras o fechas para la mejora de la autonomía de los coches eléctricos como sí se animó a contarnos Renault. Los responsables de vehículos eléctricos en Europa de la marca japonesa se limitaron a responder que se está trabajando en ello.ToyotaMucho ha dado que hablar Toyota en el último año, que si apostaba por los eléctricos, que si no apostaba por los eléctricos, que si seguiría con su gallina de los huevos de oro, los híbridos, que si apostaba por la pila de combustible de hidrógeno... Esto es precisamente lo que le planteamos a Toyota, a qué tecnología estaba dando prioridad.Y la respuesta, también muy políticamente correcta, fue que Toyota no apuesta por una tecnología más que por otra, no le cierra la puerta a ninguna y está ahora mismo en todas (y esto igual sorprende un poco a algunos, a la vista de algunas declaraciones desde Toyota Estados Unidos).Toyota, como otros fabricantes, cree que hay que investigar todas las posibles líneas de progreso de las tecnologías de propulsión, ahora que todavía están en un estadio incipiente y no se sabe muy bien aún cuál podrá evolucionar mejor, y que hay que ofrecer a los clientes diferentes opciones que encajen con sus necesidades y con los diferentes usos.Así va a seguir, como no, con su gama de coches híbridos, donde también tiene un híbrido enchufable. En París se exhibió el Toyota Mirai (antes FCV), eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, aunque nos reconocían que puede ser algo a más largo plazo, pero que había que empezar a plantear ya, para comenzar a andar el camino de la reducción de costes.

