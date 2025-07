Proyecta IBM mercado de TI con valor de 250 mmdd

Existen 250 mil millones de dólares (mmdd) en oportunidades de negocios, relacionados con el tema de Tecnologías de la Información (TI); esto es a nivel mundial y durante los próximos 5 años, explicó Juan Manuel Ávalos Vega, gerente mundial del Soluciones de Almacenamiento en la Nube, en la empresa IBM.Agregó que la tendencia es que cada vez más compañías cuenten con sistemas de almacenamiento de datos, prueba de ello es que diariamente ocurren 5.5 millones de transacciones sólo en el sistema de de IBM.Al potencial mercado de almacenamiento en la nube, se le pueden sumar otras áreas como aplicaciones de analytics (estadísticas relacionadas al tráfico on line), movilidad y social.Respecto al mercado de almacenamiento de datos, o Cloud, Manuel Ávalos comentó que es un sistema relativamente nuevo, pues comenzó a utilizarse aproximadamente hace 5 años, sin embargo, “muchos de nuestros clientes no saben ni de qué estamos hablando cuando decimos “Cloud”, es por ello la importancia de dar a conocer estos beneficios que funcionan principalmente a las empresas”.Todos estamos usando de una forma u otra, información o servicios de computación en la nube, continuó explicando el representante de IBM, por lo que reiteró que la tendencia es que próximamente las empresas -e incluso algunos particulares- se vean en la necesidad de contratar estos servicios.“Por ejemplo, quien tiene Gmail, o Facebook, o Instagram… tiene su información resguardada en la nube”. Sin embargo, por su propia naturaleza compleja y por ser un tema que no es muy conocido, admite que este sistema podría causar desconfianza en los usuarios. “El contexto de nube tiene que ver con la seguridad, independientemente de que no sepas en dónde está tu información, quieres estar seguro de que nadie la va a interceptar”.Es por ello que, una acción básica que todo usuario debe tener en cuenta es saber qué dice su contrato antes de solicitar (de manera gratuita o de paga) un sistema de servicios de almacenamiento. “Cuando contratas un servicio o incluso cuando tienes información en la nuebe por medio de Facebook o Instagram… casi nadie lee las letras chiquitas. Pero ahí dice que tú sedes los derechos de tu información a la compañía, pero también la compañía se compromete a resguardar tu información. Tú haces un convenio”.Otro factor determinante para que la información resguardada en el Cloud esté segura, tiene que ver con el centro de datos en el que se encuentre. “Detrás de esa nube tiene que haber algo físico. Es ahí en los grandes centros de datos, donde se almacena la información de la nube… ¿qué pasaría si -como es algo físico- se destruye alguno de estos centros? Todo depende de cómo tengamos el convenio. Puede que en esas letras chiquitas, diga que si se destruye el centro de datos, la compañía no se hace responsable, pero en el caso de que sí lo hiciera, esa información debe estar resguardada no en uno, sino en distintos centros de datos”.Hay miles de centros de datos en el mundo, continuó explicando el especialista: “En el caso de IBM hace dos años teníamos 13 (en distintos países), pero en este año se invirtieron mil 200 millones de dólares para crecer de 13 a 40”. Es por ello que para que una empresa decida instalar alguno de estos centros en algún país, es necesario tomar en cuenta dos características básicas: La calidad de la infraestructura en telecomunicaciones, y los incentivos que proporcione el gobierno.

