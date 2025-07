Auguran llegada del IoT

Cada día se observa a nivel mundial el fenómeno de la evolución de la tecnología: nuevos prototipos de televisiones, smartphones, tablets o avances en lo relativo a la conectividad. Es el pan de cada día. De hecho, hace poco se dio a conocer que ya está en mente la implantación de la nueva red 5G, cuando aún no está del todo extendida la cuarta generación. Sí, y es que la Unión Europea y Corea del Sur, una de las grandes potencias tecnológicas del mundo, colaborarán para llevar esto a buen puerto.Esta generación, aparte de traer más velocidad, como ocurre cada vez que se innova, traerá una interconexión entre todos los dispositivos. Por eso se está empezando a hablar del Internet de las cosas.No se trata aquí de que tengamos conectados a la red ordenadores, smartphones, tablets o televisiones, se trata de ir un paso más allá. En algunos hogares ya están conectados los electrodomésticos y esto es solo el primer paso. Controlar todo desde el smartphone o tu tablet cuando se esté de viaje, programar la comida y otras muchas cosas más será posible en un futuro. ¡Todo a golpe de un clic!Sin embargo, aunque han asegurado los expertos que todo esto aún está por desarrollarse porque aún no hay la tecnología disponible y hay muchas amenazas de seguridad, el uso de esta innovación podría ser muy común en máximo una década. Teniendo en cuenta la cantidad de virus que acechan a los ordenadores, no sería de extrañar que aparecieran otro tipo de virus que afectaran a la televisión o a los electrodomésticos. Por eso hay que ir poco a pocoEs por ello que se ve al tema de la conexión como algo que es muy importante ahora. Y es que muchos de los hogares de hoy en día ya cuentan con varios dispositivos conectados a la Red. Por eso, elegir una buena conexión de ADSL o fibra óptica es más importante que nunca. Pero para esto tampoco hace falta dejarse mucho dinero. Y si no que se lo pregunten a los que ya han visitado Mister Comparador, también conocido por ser el comparador en el que los usuarios dejan su opinión sobre las ofertas, que seguro que han conseguido ahorrar al comparar las tarifas de los distintos operadores.

