Reconoce Conacyt posgrado para diseño de chip en ITESO

La Especialidad en Diseño de Sistemas de Chip fue reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en la modalidad Posgrados con la Industria, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se trata de un posgrado que se impartirá en el ITESO y que arrancará en enero de 2015,auspiciado por Intel y Freescale, empresas que centran su trabajo en el desarrollo de productos tecnológicos."Somos la única en la región, no hay ninguna otra especialidad como la tenemos nosotros en colaboración con la industria. La mayoría son maestrías enfocadas en investigación, más que a preparar profesionales para resolver problemas que requieren solución en la industria", asegura el doctor Esteban Martínez, coordinador del programa académico.La velocidad con la que avanza el desarrollo de la tecnología en el mundo obliga a entender la sociedad con términos propios de esta época. Los nativos e inmigrantes digitales son seudónimos propuestos por el especialista en educación Marc Prensky para entender que, por inercia u obligación, todos estamos vinculados con sistemas inteligentes que cubren y crean necesidades personales cada vez más específicas.El desarrollo de tecnología de este tipo exige la preparación de profesionales especializados en aprovechar su potencial y en resolver las necesidades de la industria electrónica en los procesos de diseño, verificación y validación de circuitos integrados.En este contexto se abre este programa, que se cursará en dos semestres con la apuesta en el desarrollo de sistemas de comunicación de alta velocidad (chips) con un diseño funcional.Los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos dada la conexión con la industria y la experiencia laboral requerida, ya que los chips desarrollados se implementarán en su mayoría en celulares inteligentes.El programa académico está basado en el método de aprendizaje por proyectos propuestos en este primer ciclo por Freescale, quien ya tiene un estudio completo sobre sus posibles alcances.Todos los proyectos atravesarán por tres fases: la primera será desarrollada por los alumnos de la especialidad, con el fin de diseñar los prototipos y revisar su eficacia. La segunda, por las empresas colaboradoras en sus plantas de producción en Estados Unidos, donde se fabricarán los chips. En la última etapa, los estudiantes someterán los chips a estímulos con el fin de afinar los últimos detalles y poder salir al mercado o, en su caso, repetir el proceso para mejorar el resultado."A veces el diseño se entiende como un proceso, pero no le agregan más, no se salen de ese esquema, tienen que tenerlo listo a cierto tiempo. Aquí como es un programa académico, existe la oportunidad de que vayas agregando valor al diseño y al proceso de formación de los estudiantes", señala Martínez.

