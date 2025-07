Piden Internet más veloz

La calidad de la Red de Internet gratuita instaladas en las plazas públicas por el Gobierno del Estado y los municipios divide opiniones entre los usuarios, pues aunque consideran que es una buena iniciativa, no siempre están disponibles o permiten la conexión. En un recorrido realizado por La Crónica de Hoy Jalisco en distintas plazas públicas donde se ofrece el servicio de internet gratuito, se pudo constatar que la queja más común es la la dificultad al conectarse y una mala señal.

“En mi caso uso mucho la de GDL Libre en Plaza Liberación y aquí en el centro, pero no siempre me conecto… a mí me parece muy útil esto del internet gratuito, pero si es muy lento y sobre todo como que se satura, hay veces que no me puedo conectar y pues ni modo”, comentó para este diario, Lucero Rendón.

Cabe recodar que el secretario de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT), Jaime Reyes Robles, reconoció que la capacidad instalada del servicio de internet gratuito que ofrecen en 125 municipios, ha sido rebasada y entre los proyectos de la dependencia está el incrementarla.

“Lo que queremos es aumentarlo mínimo a 2 megabytes de subida y cinco de bajada, y con más de 120 participantes simultáneos… lo que queremos es llegar a una segunda etapa, porque es como en los aeropuertos, cuando hay muchos conectados a internet y se satura, hasta que uno se salga otro puede entrar; entonces estamos incrementando el ancho de banda y el número de internet simultaneo, ahorita estamos topados entre 70 y 100 usuarios, pero es tanta la demanda, sobre todo los fines de semana que se está sobrepasando”, explicó el funcionario.

En otros puntos de reunión en donde se ofrece este servicio gratuito, los usuarios se topan con que requieren alguna clave de acceso.

“Aquí dice internet gratuito, pero es de una compañía de teléfonos y para conectarte necesitas tener este servicio en tu casa y que te den una clave, con esa clave entras en estos puntos, para mí esto no es gratuito, aunque creo que esto lo pone la empresa… hay otra de internet gratuito pero nunca me puedo conectar”, explicó Lorena Ponce, quien acostumbra ir a la Glorieta Chapalita para conectarse a la red.

Por su parte Rene Colchero comentó que: “aquí en Chapultepec no es tan fácil conectarse, si hay red mira, la compu si la detecta pero no siempre me puedo conectar, ponle que unas siete veces de 10 si me conecto, pero a veces se saca por ratos y luego otra vez te puedes conectar”.

Conscientes de la situación y de los puntos flacos del servicio de internet gratuito, la SICyT, trabaja para solucionar los inconvenientes y arrancar una segunda etapa del programa Punto Jalisco Abierto, que pretende llegar a pequeñas comunidades.

“Estamos investigando como llevar internet a los municipios de menos de 25 mil habitantes, estamos viendo cómo poner internet satelital, que no requiera del servicio telefónico, que cuando menos abarquemos 1 kilómetro de la plaza, eso tendría mucho impacto para pequeños poblados”.

El proyecto de acercar el internet gratuito a los municipios arrancó en 2009; el estado invirtió 60 millones de pesos para llegar a la primeras 60 plazas, las otras 65 se negociaron sin costo para el estado con los proveedores.

EL DATO:

De los 125 puntos de internet gratuito que ofrece Gobierno del Estado, 55 plazas están conectadas con Telmex, mediante un acuerdo de buena voluntad; 65 están con IJALTI con una velocidad de 3.5 MB con capacidad para atender a cerca de 500 usuarios simultáneos; 15 plazas más están con la red estatal.

