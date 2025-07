Preparan lanzamiento del nuevo smartwatch

Debido a que gran parte de las principales compañías del sector de la tecnología que a esta altura ya han lanzado o presentado algún accesorio inteligente, excepto por algunas como Google o Microsoft por ejemplo. En el caso de esta última, desde hace un largo tiempo circulan rumores de que se encuentra preparando un dispositivo de este tipo, y se trataría de un smartwatch. Nueva información indica que este accesorio al parecer a va a ser lanzado dentro de muy pocas semanas.Un nuevo reporte de Forbes dice que el gigante de Redmond tiene planes para lanzar su accesorio inteligente antes de lo que muchos esperan. Se ha indicado que este nuevo dispositivo será un reloj inteligente, lo cual confirma parcialmente los rumores anteriores, y además contará con ciertas funciones orientadas al fitness.Otro punto importante que menciona Forbes es el siguiente: mientras la mayoría de estos dispositivos ofrecen, aproximadamente, una batería de un día de duración, en el caso del reloj de Microsoft llegará a durar hasta dos días. Si esto resulta ser cierto, entonces este smartwatch podría convertirse en un dispositivo exitoso ya que no será necesario recargarlo todos los días.Hay que destacar también que el reloj no estará limitado a un solo sistema operativo, ya que en realidad será compatible con múltiples plataformas, incluyendo Windows Phone, iOS y Android. Dado que estas dos últimas dominan el mercado, no tendrían mucho sentido que Microsoft lo limitara a Windows Phone únicamente.

