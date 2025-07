Buscan lanzar proyectos innovadores en INCmty

Vincular a los emprendedores con inversionistas para aterrizar y hacer realidad sus proyectos de negocios e innovación, es uno de los objetivos principales del festival INCmty, organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a realizarse del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Monterrey; así lo explicó en su visita a Guadalajara para invitar a los interesados a participar, Rogelio De los Santos, director del encuentro. “Estamos invitando a toda la comunidad, a quienes estén involucrados con estos temas a que participen, a que acudan a las conferencias y a los emprendedores que tienen un proyecto, pueden lanzarlo en nuestra plataforma de lanzamientos”.A dicha plataforma acuden inversionistas que buscan adoptar tecnologías en etapas tempranas, para financiar potenciales proyectos que pueden convertirse en grandes oportunidades de negocios e inversiones redituables en un futuro.El año pasado, comentó De los Santos que se tuvieron 45 lanzamientos, que generaron un promedio de 50 millones de dólares en inversión; para esta próxima edición se esperan al menos cien lanzamientos más.El encuentro consta de más de 400 actividades a realizarse en tres días, por lo que se recomienda a los asistentes que revisen el programa previamente y para que lleguen con una idea de qué es lo que buscan.Este año le estamos dando énfasis a temas de emprendimiento social, nanotecnología, biotecnología e inversión, continuó explicando el director del encuentro: “Lo que se busca es ayudarle al emprendedor a llegar al siguiente nivel y buscar abrirse a todo lo que está pasando en el mundo”.Para ello, se invitó a ponentes involucrados en los temas, como el futurólogo Juan Enríquez Cabot, “él nos va a venir a hablar de cómo la biotecnología y las ciencias de la vida van a transformar la forma de hacer negocios de manera importante. Porque van a afectar la esperanza de vida, la calidad de vida… necesitamos ver a los negocios desde un futuro distinto que ya está cerca”.Pese a que este evento se realiza en la ciudad de Monterrey, el académico no descarta la posibilidad de que en las próximas ediciones se extiendan las actividades a Guadalajara o incluso que esta ciudad se convierta en sede de alguno de estos encuentros, debido al posicionamiento a nivel nacional que esta ciudad tiene en cuanto al sector de las tecnologías. “Guadalajara tiene instalada una base importante en la parte de tecnología. Me ha tocado visitar algunas y veo la capacidad y el talento que tienen aquí para innovar y desarrollar productos para estas grandes empresas”.En cuanto al país, De los Santos asegura que también se encuentra en una posición privilegiada: “México a nivel global, en el tema de emprendimiento y tecnologíaestá en una posición que no puede desaprovechar, porque la mitad de la población es menor de 25 años, estamos a lado de una de las más grandes economías del mundo y muy conectados con el valle del Silicio, lo que nos da píe a tener oportunidades de una presencia muy fuerte allá. Por eso buscamos apoyarlos para que más emprendedores estén innovando y estén más conectados con esas empresas… el país está en la dirección correcta, pero necesitamos más inversión en innovación y en tecnología, además de que los grandes corporativos debe de invertir más que en ciencia básica, en ciencia aplicada”.Los interesados en participar, pueden visitar la página https://incmty.itesm.mx/conferencistas/

