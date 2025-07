Desarrollan tarjeta con sensor de huella dactilar

La empresa MasterCard y la firma Zwipe lanzarán en alianza la primera tarjeta de pago contactless, con sensor de huella dactilar, la cual esperan que esté disponible en el mercado el próximo año.En un comunicado, MasterCard refiere que este medio de pago cuenta con un sistema de autenticación a través de huella dactilar, desarrollado por Zwipe, así como la seguridad certificada EMV y la aplicación de pagos sin contacto (contacless).Detalla que los datos de la huella dactilar del titular, que se activan tras un sencillo escáner de la misma, se almacenan directamente en la tarjeta y no en una base de datos externa, haciéndola aún más segura. De esta manera se espera que desaparezcan los fraudes que son producto de las llamadas clonaciones, que consisten en escanear los datos de la tarjeta y utilizarlos en transacciones ajenas a la voluntad del tarjetahabiente. De esta manera será casi imposible que alguien que no sea el dueño, realice operaciones con la tarjeta.Por lo que la autenticación biométrica sustituirá así al PIN y permitirá al usuario realizar pagos de cualquier importe, a diferencia del resto de tarjetas contactless que existen actualmente en el mercado.De igual forma, menciona que Zwipe trabaja en la próxima generación de esta tarjeta biométrica, la cual será compatible con cualquier terminal y aprovechará su energía, por lo que no necesitará disponer de baterías.Al respecto, el presidente de Soluciones de Seguridad en MasterCard, Ajay Bhalla, refiere que pronto los usuarios de tarjetas podrán identificarse sin necesidad de utilizar contraseñas o números PIN, y la autenticación biométrica es un paso importante para lograrlo."Nuestro reto ahora es garantizar que esta tecnología ofrece la máxima seguridad, simplicidad de uso y comodidad para el titular", uno de los ejes principales del negocio de MasterCard para estar por delante de acciones fraudulentas y ofrecer una experiencia de pago robusta y positiva, apuntó el representante de MasterCard y agregó además que no sólo servirá este método de mayor seguridad, sino que atraerá más clientes.

