Los dispositivos conectados incrementaron 29% en 2014

Al finalizar el segundo trimestre del año, el mercado de los dispositivos conectados (Smart Connected Devices SCD), que consiste en las computadoras personales (PCs), tabletas y smartphones (teléfonos inteligentes) en México creció 29 por ciento; es decir, 9 millones 569 mil unidades embarcadas; en comparativa con 2013 cuyas cifras fueron 7 millones 500 mil unidades, declaró IDC, la firma de inteligencia en el mercado, servicios de consultoría y conferencias para los mercados de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.Los dispositivos cuyo crecimiento están acelerando el mercado de los SCD son los smartphones y tablets, al ser renovados con más periodicidad. Actualmente hay 10 millones de SCD en México, representando al 8 por ciento de la población entre dispositivos nuevos. Se espera que del último trimestre de 2014 al año 2018 existan más de 51 millones de dispositivos embarcados en el país, tales predicciones muestran la buena adaptación de los consumidores mexicanos a los Smart Connected Devices.Abraham Llández, Consultor de Dispositivos Móviles y Comerciales en IDC México indica que el dinamismo del mercado de SCD es favorable; sin embargo, el crecimiento de las PC’s es lento al mostrar un decrecimiento paulatino. Por lo tanto, para 2018 se estima que el mercado de PC’s representen cerca de 4 millones de unidades embarcadas, mientras que las tablets será de 8.1 millones y los 39 millones restantes pertenecerán a los smartphones.La venta de unidades embarcadas por dispositivo móvil durante el segundo trimestre de 2014 se desenvolvió de la siguiente manera:Las ventas del mercado de las PCs, al término de 2013 fue de un millón de unidades, comparadas con cifras de otros años, demuestra una contracción del 8 por ciento, ya que sus ventas para el segundo trimestre de 2014 fueron de 1.1 millón de unidades. Esto debido a las singularidades del dispositivo, como su capacidad de ser una herramienta de trabajo que pude ser compartida y no necesita ser renovada constantemente.En cuanto al mercado de las tabletas, es el dispositivo con mayor crecimiento, el segundo trimestre de 2014 existieron 1.8 millones de unidades embarcadas, con un crecimiento del 107% en comparación con el mismo periodo de 2013. Es importante remarcar que en dicho crecimiento no se están contemplando las ventas a instituciones educativas ni programas federales de educación.Y finalmente, el estudio señala que en cuanto a los smartphones, durante el segundo trimestre de 2014, las ventas de estos dispositivos representaron 6.7 millones de unidades, mostrando un crecimiento significativo del 24 por ciento, cuyas ventas tuvieron un equivalente de 5.4 millones durante el mismo periodo de 2013. El aumento se debió a que son dispositivos personales y de adquisición ilimitada y personal.El estudio solamente contempla las ventas de manera general, sin embargo, es necesario indagar en cuántos dispositivos se adquieren y se utilizan por personas, pues esa estadística también crece de manera desigual: mientras que excisten usuarios de una PC, además de un Smartphone y de una tableta, hay quienes solamente tienen una PC y no utilizan el resto de los SCD.cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .