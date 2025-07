La Carrera Panamericana: acelera, frena, da vuelta

Oaxaca. Son las cinco de la mañana y me despierta el rugir de los potentes motores de los Studebaker, los Falcon, los Porsche, los Chevrolet Valiant, los BMW, los alas de gaviota Mercedes Benz, los Mustang, que cruzan las principales calles coloniales de Oaxaca. Es el segundo día de competencia y es hora de levantarnos y tomar un cafecito antes de emprender la primer etapa de velocidad que nos llevará a hasta Tehuacán, Puebla donde nos aguarda una de las paradas más ruidosas y vistosas del legendario rally que tiene más seguidores en el planeta que en México: La Carrera Panamericana. Me pongo el equipo y me subo como copiloto del Renault Clío RS 2015 color rojo. Es mi primer encuentro con este demonio rojo y me invade una emoción con miedo, al mismo tiempo, pues me tocó ser acompañante del experimentado piloto de autos Alberto Pedroza, quien por cierto ostenta una colección de 18 modelos de Renault de distinto modelo. Sobre la marcha y antes de llegar a el punto de salida a las afueras de Oaxaca, Pedroza me hace una confesión: le encanta manejar en asfalto mojado… Oh ,oh, desde anoche no ha parado de llover, ahora sí tengo un mal presentimiento.

Hemos llegado al punto de salida de la primera etapa de velocidad del segundo día del rally. Estamos al frente de un contingente de mas de 130 coches que este año se inscribieron, en su mayoría antiguos. Pilotos de nacionalidades de Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, República Checa, Suiza, Canadá y Reino Unido, y claro, de México, toman sus posiciones de acuerdo a los tiempos que registraron en el primer día de competencia. Como este año Renault, es la marca insignia, hay dos Clío RS que “abren brecha” a los participantes uno rojo y otro amarillo. Nos dan la orden de arrancar y nos piden que extrememos precauciones pues no para de llover y hay tramos muy peligrosos.

Apenas nos dieron luz verde y empezó la emoción. Me indica Pedroza que me agarre bien pues vienen curvas muy pronunciadas. Acelera, frena, da vuelta; acelera, frena, da vuelta, acelera, frena, da vuelta. Pedroza es un niño en la feria y a mi me empieza a dar vueltas la cabeza, me duele el estómago. Vamos abriendo paso al contingente de bólidos y de pronto en una curva, nos topamos de frente a un Chevy!! El habilidoso piloto volantea y logra esquivarlo. Acto seguido, le pido a Pedroza que se detenga pues el Dramamine que me tomé no surtió efecto. Aún tengo grabado en mi mente la postal donde estoy vomitando en una brecha y sólo veo pasar a parte del contingente que se detiene a decirnos si todo está bien. Como estamos en una curva, tenemos que seguir así que me incorporo al Demonio Rojo que pilotea un amante del asfalto mojado y continuamos hasta el Centro de Control. Decido que es suficiente para mí. Agradezco a Charles Clausse, director general de Renault México, a los pilotos Alberto Pedroza y Guágaro las finas atenciones hacia mi persona y haberme permitido vivir esta experiencia. Y aunque falta por recorrer Tehuacán, Tlaxcala y Ciudad de México creo que ya puedo decir que no sólo la corrí, también vomité en La Carrera Panamericana.Ganó Erik Comas

Tras siete días de competencia y un vuelco inesperado, La Carrera Panamericana 2014 fue para el francés Erik Comas. Ya se pronosticaba que el desenlace sería dramático, pero no se esperaba tanto, pues Emilio Velázquez arrancó con cómoda ventaja la mañana del jueves 23 de octubre en Zacatecas, para encarar el epílogo de la competencia rumbo a Durango, aunque no contaba con que la fortuna le daría la espalda para que Erik Comas y su navegante Isabel de Sadeller, en el Studebaker 111, le arrebataran el título.

La séptima y última etapa de la edición XXVII de La Carrera Panamericana se disputó sobre un largo recorrido de 598 mil 820 kilómetros, para poner punto final a una emocionante competencia que había sido dominada los dos años previos por Gabriel Pérez e Ignacio Rodríguez.

