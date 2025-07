La industria aeroespacial crece más de 20% cada año

La industria aeroespacial en México en promedio crece más de 20% cada año. En 2013 se generaron 35 mil empleos a escala nacional y 5 mil millones de dólares en exportaciones. En el país existen 267 empresas; de éstas, 79 por ciento son de manufactura, 11 por ciento mantenimiento y reparación (MRO), y 10 por ciento de Investigación y Desarrollo (D&I).Para 2015, la proyección es crear 37 mil empleos, contar con más de 350 empresas y las exportaciones se ubicarán en siete mil 500 millones de dólares, con 30 por ciento de contenido nacional.Lo anterior fue informado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Palacios Jiménez, durante su participación en la inauguración del Aerospace Meetings Guadalajara, un encuentro que se considera como el evento aeroespacial más importante en México; así se ha consolidado en tan sólo tres ediciones bianuales. Es una plataforma para conectar a las grandes empresas del sector aeroespacial con compañías que ofrezcan las capacidades y servicios adecuados a través de encuentros de negocios.En cuanto a Jalisco, informó además que esta entidad se está potencializando como productor de software: "Mucho del software ya se está desarrollado aquí; Nos interesa crecer el tema del software y nos interesa crecer en la manufactura". Según datos de SEDECO, se estima que durante el próximo año, la industria aeroespacial de Jalisco podría crecer un 5 por ciento.Entre otros temas, durante la inauguración del encuentro, se habló de la importancia de que las empresas proveedoras de esta industria estén certificadas, pues para que despegue en la entidad, es necesario que sean más las empresas certificadas y que sea amplié la gama de servicios, pues actualmente ofrece como proveedor surtido electrónico, pero no partes mecánicas, coincidieron representantes de diferentes empresas durante el segundo día del encuentro Aerospace Meetings y el Electronics Meetings que se realiza en Expo Guadalajara.Lilia Henn, representante de la empresa Bell Helicopter que desde 2009 tienen presencia en Chihuahua, comentó que su empresa no contempla llegar pronto a Jalisco puesto que necesitan partes mecánicas y no las hay.“Jalisco es muy bueno en electrónica, pero ahorita las industrias aeroespaciales no nos estamos trayendo electrónicos; hemos buscado proveedores aquí en Guadalajara y no hemos encontrado".Durante la segunda jornada de conferencias y mesas de negocios, representantes de empresas como Safran, Bombardier y Eaton Aerospace Group, coincidieron en que son pocas las industrias jaliscienses que cuentan con la certificación AS9100, y sin esta es imposible tomarlas como proveedores.Por su parte Luis Armando Valtierra González, vicepresidente de Tecnologías Emergentes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), reconoció que aún falta impulsar al sector y lograr que sean más las empresas certificadas, dijo que actualmente el estado son 15 las empresas enfocadas a la proveeduría aeroespacial, estás generan alrededor de dos mil empleos.

